台北全新「幻彩獨角獸」雙層餐車上路 攜手晶華酒店推冠軍牛肉麵

台北市第二輛雙層餐車正式上路。（記者江采蓁攝）

2024/04/10 11:44

〔記者江采蓁／台北報導〕台北市第二輛雙層餐車正式上路，外觀採用「七彩雷射白」色彩，是全世界首輛視覺效果呈現獨角獸般漸層幻彩變色的雙層餐車；餐點則與五星美饌晶華酒店合作，除了下午茶、晚餐套餐，這次更新增午餐餐期，提供晶華酒店招牌的人氣冠軍牛肉麵。

台北市觀光傳播局指出，台北市雙層餐車自2021年12月營運迄今已逾兩年，總搭乘人數已突破3.9萬人，這次推出「全新七彩雷射白」的銀色餐車，陽光照射下會呈現七彩炫光的彩虹色，白天黑夜都有不同面貌，車內裝潢則以英式風格，象牙白搭配水晶籃的皮革椅，呈現典雅氛圍。

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此外，觀傳局表示，車上餐點也是最高規格，本季選用晶華酒店的五星級下午茶及豪華晚餐套餐，更新增午餐餐期，提供最頂規的晶華酒店牛肉麵，讓乘客飽嚐台北國際牛肉麵節的冠軍美味。

觀傳局也提到，使用指定合作銀行信用卡，最高可享88折優惠，持萬事達卡不限發卡銀行，購買台北市雙層觀光巴士票券4小時以上票種，還享75折優惠。而餐車全車共有5張四人座及3張雙人座，營業期間為週二至週日，共提供4個餐期，分別為午餐、下午茶及2梯次晚餐，皆採預約制，須於用餐日3天前預訂。

觀傳局長王秋冬表示，雙層餐車自2021年12月上路後，就有很多旅客來體驗，據統計有30％是外國旅客，其中又以新加坡、香港人最多，因此，像這樣有特色的餐車值得大力推廣；此外，餐車上的餐點也不容易，都是跟知名飯店業者合作，像最新一波的餐點就是跟晶華飯店合作。

針對餐車上未設置廁所的問題，王秋冬說明，上車前都會提醒旅客先如廁完畢，未來也會研究是否有方法來解決這個問題，在車上使用洗手間其實較不舒服，會參考國外更好的方式來改善，目前旅客在盥洗上的問題不多，但可以列為改善的目標；此外，是否會新增其他觀光路線也是未來努力的方向之一，因為路線變化就是吸引觀光客很大的誘因。

而近期食安風暴延燒，王秋冬強調，餐點的部分由晶華飯店負責，相關餐飲衛生都會遵循衛生局最嚴格的標準。

餐車內裝潢採英式風格。（記者江采蓁攝）

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