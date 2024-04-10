北捷推迷你Hello Kitty列車悠遊卡 4/13開賣

北捷將Hello Kitty彩繪列車縮小成立體悠遊卡。（北捷提供）

2024/04/10 11:58

〔記者蔡思培／台北報導〕台北捷運淡水信義線上的Hello Kitty彩繪列車啟航至今吸引許多粉絲拍照，北捷現在將彩繪列車縮小成立體悠遊卡，感應刷卡時還會發出「Hello Kitty」的聲音，車頭也會閃閃發光。

Hello Kitty彩繪列車造型悠遊卡模擬真實列車造型，車身以粉嫩色系打造，由「站長」Hello Kitty帶領三麗鷗家族與大家見面，紅色蝴蝶結則化為吊飾掛勾，除造型輕巧時尚，刷卡進出車站時還會發出「Hello Kitty、Hello Kitty」的聲音，列車車頭隨之閃閃發光。悠遊卡預計4月13日上午10點起在台北車站、南京復興、中山、忠孝復興站捷運商品館及北捷官方直營蝦皮商城開賣，每張590元。

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去年適逢Hello Kitty50週年，北捷即與三麗鷗公司合作開發捷運聯名商品，南京復興商品館也規劃「三麗鷗主題店」，讓Hello Kitty、布丁狗、美樂蒂等角色現身，粉絲可帶著三麗鷗收藏至現場拍照。北捷也推出其他Hello Kitty商品，包括手機掛繩、保溫瓶、金屬別針、行李束帶、零錢包、手提包等生活實用小物。

北捷4月13日上午10點開賣日，台北捷運將邀請台北市失親兒基金會至南京復興站共襄盛舉，透過互動遊戲關懷失親孩童。4月13日起至6月30日在捷運商品館（蝦皮商城除外）購買三麗鷗商品消費滿599元並捐贈該筆發票給失親兒基金會，還可獲得Hello Kitty限量好禮。

北捷也推出Hello Kitty金屬別針。（北捷提供）

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