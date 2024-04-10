花蓮知名佐倉步道震損嚴重 暫訂無限期封閉

花蓮市郊佐倉步道災損嚴重，至少將封閉至年底。（記者游太郎攝）

2024/04/10 10:17

〔記者游太郎／花蓮報導〕花蓮縣知名的登山步道佐倉步道在0403震災中受損嚴重，林業保育署花蓮分署連日來勘災後決定，在未修復及確認安全前，將無限期封鎖禁止進入。

林業保育署花蓮分署人員連日來偕同負責養護步道的包商，冒險進入佐倉步道勘災，發現全線4公里崩坍狀況嚴重，步道路基也被震出一道道崩裂的痕跡，評估全程均具危險性，民眾進入有立即性危險，因此除了在震後第一時間封鎖外，評估在修復前均不適合進入，目前暫訂無限期封鎖。

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花蓮分署長黃群策指出，佐倉步道損壞多為山壁、落石崩坍，每一小段的崩塌加起來就是嚴重災損，目前無法實施一般的災修，必須由專業的工程手段負責，但目前無相關經費支應，將專案申請災後修復，評估施工最快在年底才能完成，因此暫定無限期封閉。

由於震後山區道路持續落石，花蓮分署轄內的步道將暫停開放，除佐倉步道外，還包括撒固兒、鯉魚山、月眉山、富源、虎頭山、安通越嶺道西段、鹿鳴吊橋、能高越嶺道東段等步道，待完成清整工作後，再行公告開放時間。

佐倉步道位於花蓮市西郊，原為台泥採礦道路，經林業保育署花蓮分署整修規劃為現行步道，前段是產道、泥石路，沿途可見昔日的礦場遺跡、隨著山勢蜿蜒而上，沿途植栽豐富，草地綠意盎然，風景展望佳，步道終點至海拔460公尺，全程3.95公里，登頂能俯瞰整個花蓮市及壯闊的太平洋，並可仰望砂婆礑山，是賞日出、夜景的絕佳地點。

花蓮分署人員勘查佐倉步道災損，評估年底前無法修復。（花蓮分署提供）

佐倉步道沿線崩坍情況嚴重。（花蓮分署提供）

佐倉步道沿線處處可見巨大落石擋道。（讀者提供）

佐倉步道沿途路面崩裂狀況嚴重。（讀者提供）

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