鼓勵參與社交活動！ 屏縣敬老卡刷卡20次 可獲百元餐食券

屏東縣政府與一卡通公司合作，透過刷卡領餐券活動，鼓勵長者多參與社交互動。（屏東縣政府提供）

2024/04/09 19:47

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣政府統計，截至今年2月底止，全縣老年人口數為16萬1065人，申辦敬老卡的長者有6萬6433人，為提高長者社會參與意願，保有健康活力的社交互動，縣府與一卡通公司合作，長輩持敬老卡刷卡20次，可獲100元餐食券

屏東縣政府社會處表示，從今年3月起，65歲以上長輩持屏東敬老卡搭乘公車、小黃公車及台鐵等大眾運具或34處指定地點刷卡，於活動期間累計達20趟，即可至全家、ok、7-11、萊爾富等全台四大超商兌換價值100元的回饋餐食券，每人一次為限，共計1萬5000份。

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縣府表示，達成任務的長輩，一卡通公司將於次月20日發送簡訊通知符合資格的長者，也會同步提供名單至超商系統，當日即可兌換，兌換期限至今年8月31日，為便利累計使用符合資格者，將於7月10日發送簡訊通知並開放兌換。想了解卡片使用情形可到一卡通官網輸入卡號、身分證末四碼查詢。

社會處指出，將透過長者多刷卡，來建立長者使用敬老卡預警系統，希望透過AI蒐集分析數據，協助判定長者生活慣性是否出現異狀，及早示警即時關心長輩生活，引導長輩邁向更有活力、更健康的生活。

各超商兌換方式如下：全家、ok選購100元商品，將敬老卡交給超商店員直接靠卡結帳，即完成領取。7-11可至ibon機檯點選「好康/紅利」→「政府」→「屏東縣敬老卡回饋餐食券」→依照畫面步驟進行操作後，將敬老卡靠卡列印餐食券小白單，即可選購商品結帳完成領取。萊爾富可利用店內的Life-ET機檯點選「紅利-會員」→「屏東縣敬老卡回饋餐食券」→依照畫面步驟進行操作後，將敬老卡靠卡列印餐食券小白單，即可選購商品結帳完成領取。

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