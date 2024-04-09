去年4140尾破紀錄 蘇澳漁民今年提前啟航追逐「海中黑金」

蘇澳漁民去年捕獲4140尾黑鮪，賺進2億元以上營收。（讀者提供）

2024/04/09 19:06

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣蘇澳漁民去年捕獲4140尾黑鮪，賺進2億元以上營收，捕獲量及年產值都創下20年來新高紀錄；漁民今年摩拳擦掌提前啟航，4月1日起陸續搭船出港，吹起追逐「海中黑金」的號角。

黑鮪擁有高經濟價值，被漁民視為「海中黑金」。宜蘭蘇澳與屏東東港是國內2大作業基地，4到6月為一年一度黑鮪季，去年蘇澳有4140尾進帳，東港將近6000尾，2地漁民3個月共捕獲上萬尾。

請繼續往下閱讀...

蘇澳捕捉黑鮪的漁船以延繩釣為主力，主要魚場在台灣東北部外海的台日漁業協定海域。每年多在清明節連假過後出海，今年4月1日就有延繩釣漁船搶先出發，去年「蘇澳第一鮪」得主李家豪，3日率領6名印尼漁工搭船出海，加入追逐「海中黑金」競爭行列。

李家豪是蘇澳籍漁船再發68號船長，去年4月10日捕到歷年最大、重達320公斤的「蘇澳第一鮪」，以每公斤7000元賣出，總價224萬元，3個月合計捕獲60尾，約歷年同期2倍，拜黑鮪豐收所賜，讓他發筆「小財」。

蘇澳漁民去年黑鮪捕獲量創新高，南方澳漁港近百艘延繩釣漁船，近來紛紛啟動漁船整備作業，迫不急待出港；蘇澳區漁會總幹事陳春生說，黑鮪是生魚片中的極品，也可做成高檔料理，每年黑鮪季，各地饕客湧入蘇澳餐廳嘗鮮，為不景氣漁業環境注入強心針，期盼今年「蘇澳第一鮪」早日出現，為蘇澳黑鮪季拉開序幕。

「蘇澳第一鮪」必須符合4要件：重量180公斤以上、活魚上鉤、蘇澳籍延繩釣漁船捕獲、4月1日以後捕到。根據統計，蘇澳黑鮪平均年產值1億5000萬元，去年衝上2億多元高點。

去年「蘇澳第一鮪」重達320公斤。（讀者提供）

黑鮪被視為生魚片中的極品。（記者江志雄攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法