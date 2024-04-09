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桃園購物節去年登錄金額剩40億挨批成效差 經發局：今年不辦

「2023桃園購物節」祭出百萬電動汽車大獎，登錄發票金額僅40億元。（資料照，記者鄭淑婷攝）

「2023桃園購物節」祭出百萬電動汽車大獎，登錄發票金額僅40億元。（資料照，記者鄭淑婷攝）

2024/04/09 18:59

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕已舉辦多年的「桃園購物節」，去年成效挨批雪崩式下滑，2021年6個月登錄金額逾150億元，去年3個半月只剩40億元，多位議員今（9）於經濟發展局工作報告提出質詢，經發局長張誠表示，今年沒有預算，因此不續辦購物節。

每年桃園購物節都祭出大獎，促使民眾到桃園消費，2021年最大獎項為2間、當時總市價約2600萬元的青埔房屋，去年最大獎為百萬電動汽車；議員鄭淑方質詢表示，去年購物節跟2021年購物節相比，成效落差相當大，可能預算、規模不同也有影響，反觀已具知名度的台中購物節，透過豐富獎項及活動成功吸引人潮，若桃園要辦就要辦得成功，不要花了一大筆錢卻看不到成效。

議員張秀菊質詢時，原欲建議今年桃園購物節，要加入桃園市輔導上架的電商通入產品，沒想到經發局今年不再續辦，她表示，未來若是恢復舉辦，希望購物節要訂定消費範圍，納入桃園市輔導上架的電商通路，尤其是原民局輔導的電商平台等。

經發局表示，桃園購物節前身以商業展覽為主，自2021年轉型為消費發票登錄抽獎形態，「2021桃園購物節」於2021年10月22日至隔年4月7日舉辦、為期6個月，全案登錄546萬筆、發票登錄金額154億，2022年未辦理購物節，而「2023桃園購物節」從2023年9月15日至12月31日期間辦理、為期3個半月，推出週週抽、心頭好禮月月抽、桃園好棧專屬加碼抽及壓軸抽等活動，全案登錄192萬筆、登錄金額突破40億元。

經發局回應，桃園購物節的推行主要是為振興經濟，2021桃園購物節經費為災防金，2023桃園購物節則是用統籌分配款，因此2024未編列經費辦理桃園購物節。

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