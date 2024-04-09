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花蓮強震》大額捐款湧入！ 中央賑災專戶累計近3.6億元

中央賑災專戶湧入大額捐款，累計近3.6億元。（資料照）

中央賑災專戶湧入大額捐款，累計近3.6億元。（資料照）

2024/04/09 18:43

〔記者邱芷柔／台北報導〕因應花蓮地震釀成嚴重災情，衛福部轄下公設財團法人賑災基金會自4月4日起開放銀行匯款、集資平台、LINE Pay等3大管道接受外界捐款，賑災基金會今（9日）下午公布最新募款金額，截至下午4時，已募款近3.6億元，其中有5筆大額捐款，捐款金額為1000萬元，另日本迴轉壽司品牌「藏壽司」也捐出200萬元賑災。

賑災基金會指出，截至4月9日下午16點總捐贈筆數達11.7萬筆、已募得近3.6億元。分項為台灣土地銀行帳戶2億2808萬5192元、挖貝集資平台專案4006萬4108元、LINE Pay愛心捐款9081萬3909元。

賑災基金會表示，4月8日銀行營業後收受數筆大額捐款，其中財團法人台北關渡宮、財團法人台北保安宮、蘆洲湧蓮寺、大豐有線電視、上銀科技等5筆捐贈，各捐出1000萬元；其中湧蓮寺向基金會表示，寺方於災後第一時間決定捐款，希望能拋磚引玉。

基金會也提到，亞洲藏壽司股份有限公司（くら寿司）特別捐贈200萬元，該公司透露，因董事長西川健太郎在2011年311東日本大地震後，看到台灣人民慷慨解囊，有感於台灣人的熱心與愛心，決定來台灣拓點，今年是くら寿司來台第10年，看到台灣遭遇嚴重地震，深感遺憾，希望可以貢獻心力。

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