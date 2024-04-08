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中央賑災專戶已近2.9億 明起四大超商機台捐款免手續費

因應花蓮強震開設的中央賑災專戶已收到近2.9億元。（資料照）

因應花蓮強震開設的中央賑災專戶已收到近2.9億元。（資料照）

2024/04/08 17:51

〔記者林惠琴／台北報導〕因應花蓮地震，衛福部轄下公設財團法人賑災基金會，自4月4日起開放銀行匯款、集資平台、LINE Pay等3大管道接受外界捐款，民眾愛心迅速湧入，截至今日下午4點，已湧入超過10萬筆捐款，累計金額近2.9億元。此外，明天四大超商機台捐款免手續費。

根據賑災基金會公布最新的分項統計，分別收到台灣土地銀行帳戶1億7465萬9881元、挖貝集資平台專案3418萬9390元、LINE Pay愛心捐款8087萬9909元，合計2億8972萬餘元。

賑災基金會表示，5日與7-ELEVEN洽談，對方表示7-ELEVEN「把愛找回來」公益募款平台長期關注海內外社會議題，願意無償支援此募款專案。8日亦與OK、萊爾富、全家等三大超商確認皆願意響應協助募款。

因此，賑災基金會指出，自4月9日凌晨0時開始，民眾可至7-ELEVEN的ibon機台進行捐款，4月9日上午9時起，全家便利商店的FamiPort、萊爾富的Life-ET、OKmart的OK‧go機台亦可捐款，捐款名稱：「0403花蓮震災募款專案」。

賑災基金會表示，民眾可至四大超商門市透過多媒體機台，點選「0403花蓮震災募款專案」，並依指示輸入資訊與捐款金額，列印繳款單後，至櫃檯繳費即可完成捐款。相關捐款手續費將由超商自行吸收，不會向民眾收取任何費用。透過超商門市捐款的民眾，勾選「索取捐款收據」，將由賑災基金會於捐款活動結束後統一寄出收據。

另外，賑災基金會指出，土耳其無人機救援隊攜帶裝備於6日晚間抵台，隨後連夜直奔花蓮災區，7日上午向花蓮前進指揮所報到。據特搜隊向該會分享，土耳其的無人機技術非常精良，此次土國派遣無人機救援隊協助救援失聯民眾，除了有實際助益外，也對兩國搜救交流非常有幫助。

賑災基金會提到，去年2月6日土耳其地震時，經該會協調公私部門並支付經費，協助台灣特搜隊採用專案包機模式第一時間飛往土國進行海外人道救援。現台灣花蓮發生重大震災，土國也即時飛越8000餘公里，派遣特搜隊以無人機協助地震救援。台灣與土耳其超越語言、宗教、文化、民族隔閡的良善價值，讓距離8000多公里的兩個國家，救援沒有國界。＃

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