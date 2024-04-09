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連2屆學生會帳目不清 台南大學學生會發「捍衛經費」聲明

台南大學學生會爆發前後屆交接經費爭議。（記者洪瑞琴攝）

台南大學學生會爆發前後屆交接經費爭議。（記者洪瑞琴攝）

2024/04/09 18:27

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南大學學生會爆發前後屆交接經費爭議，台南大學第16屆學生會今（9日）發出「這次我們堅守捍衛經費」聲明，質疑前兩屆學生會帳目不清，並對第14屆學生會提出告訴。對此，台南大學表示，將持續協助雙方溝通協調。

台南大學表示，學生會經費相關問題，學校自2023年8月起即協助第15屆與第16屆學生會多次溝通協調，也曾委請律師協助介入協調，給予法律諮詢與建議，至今年年初接獲第14屆經費疑問，也隨即協助聯繫處理，並協助釐清部分經費款項疑問。

台南大學表示，對於第16屆學生會提告第14屆學生會一事，基於輔導學生自治，學校將持續協助雙方溝通協調，並提供相關必要協助。

據了解，台南大學第16屆學生會聲明中提到，為釐清第15屆學生會經費實際狀況，再往前1年查核第14屆學生會經費，卻發現第14屆學生會款項不明金額，比第15屆學生會更多。

第16屆學生會指出，歷屆學生會交接時都有移交清冊，唯獨第14屆移交第15屆未有移交清冊，而且進一步查看第14屆學生會決算書，主要表和綜計表的帳面上約有18萬元款項落差，實際對帳查核仍應有10萬左右不明款項，此金額比第15屆更多，3月下旬已向台南市警察局第2分局南門派出所，正式對於第14屆前會長提出刑事告訴。

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