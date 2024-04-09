南台灣首場精神疾病危機處理訓練 警消衛跨局處演訓應變

南台灣首場精神疾病危機處理訓練高雄登場，警消、衛生跨局處演訓應變，模擬有民眾到餐廳用餐稱食物中有毒，情緒高張大鬧，警消維護環境安全及使用降階技巧讓民眾情緒趨於和緩。（高市衛生局提供）

2024/04/09 18:25

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市政府衛生局今聯合警察、消防人員，舉辦南台灣首場精神疾病危機處理訓練降低第一線人員風險，依據「精神衛生法」附帶決議內政部應比照美國推動警察、消防人員危機處理團隊CIT（Crisis Intervention Team）教育訓練計畫，強化跨局處合作，應對及預防可能產生的社區滋擾或暴力攻擊事件，共同完成到院前精神健康危機處遇。

衛生局表示，當社區出現疑似精神病患滋擾情事時，警察、消防往往是獲報後到場處理的第一線人員，因此，如何辨別常見精神疾病樣態，進而安全地完成精神危機狀態應對與處置相形重要，衛生局於今、明2天，舉辦台灣首場CIT訓練，邀請警察局、消防局共襄盛舉，強化網絡單位人員面對社區疑似精神病患，緊急精神事件處置專業知能，提升處遇能力。

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警察、消防員、社區關懷訪視員共同參與，由臺大醫院醫師林皓陽介紹疑似精神病患的辨別與評估，成大醫院醫師張鴻傑分享衝突升高防止與情緒降階技巧，2位講師並與臺中榮民總醫院嘉義分院醫師陳璿羽、高雄長庚醫院醫師洪士強攜手，帶領學員進行小組情境模擬演練，探討如何因應疑似精神病患自傷或暴力情境。

高市警察局教官講授自我防衛觀念與技巧，由高市消防局教官講授救護車上戒護演練及約束器材認識，以保障第一線人員值勤安全，由警察、消防、衛政三方合作，協助社區疑似精神病人順利連結相關精神醫療資源，同時為市民打造安全又安心的居住環境。

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