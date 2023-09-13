台南婦疑有購物癖 超商狂掃7千元商品又沒錢付

盧姓婦人疑似罹患購物癖，在小七狂掃7000多元商品又沒錢付，超商因此報案。（民眾提供）

2023/09/13 22:00

〔記者王捷／台南報導〕疑有購物癖的盧姓婦人，在超商狂買7千多元的商品又沒錢付，店家報警。警察說，精神疾病患者越來越多，有時行為影響秩序，卻未到違法程度，通常會誘使其涉罪，用強制力帶離患者，但這是好方法嗎？嘉南療養院成癮暨司法精神科主任李俊宏說，如果第一線執勤警消有心理諮商的訓練，社會安全網會更完善。

這件疑似購物癖的案子，發生在昨（12）日深夜11點多，盧婦在小七拿了一籃又一籃共7千多元的商品，一直催促店員快點結帳，雙方都有情緒，但等到要付錢時，她又沒辦法刷卡，由於盧女沒有明顯違法的情況，警方抵達後，等盧女情緒恢復，便請她離開，店家雖然報警，但沒有提告，警方呼籲如果在公眾場合喧嘩制止不聽，能用社會秩序維護法處罰。

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台灣社會越來越進步、重視人權，警方要執行強制力，必須要有一定的條件，同時也因為文明發展，精神疾病患者變多，網路上不時會看到類似盧女的精神疾病患者，他們被錄下脫序行為的影片。

警員說，以值勤經驗，要立刻以強制力將患者帶離現場，才能恢復社會秩序，但例如盧女，怪異的行為沒有違法，有時只能等待或被迫誘使患者犯罪，警方才能用強制力介入，因為重視人權，不輕易使用強制力，但這樣對待患者有比較好嗎？

李俊宏說，國外精神疾病的應對中心，不一定是專業精神科醫師，可能是諮商師，當有患者情緒失控時，能提線上供協助，並轉介患者後續接受治療，當應對中心無法24小時運作，第一線執勤人員若受過相關的訓練，可做有效的安撫、轉介，但國內目前沒有這種形況，不過嘉療也曾跟台南警方合作，是由警方轉介酒駕多次的嫌犯，接受戒癮治療，降低酒駕再犯率。

不過，部分警員會排斥額外的工作，認為警方的工作在執法端。李俊宏說，司法精神科在臨床上有許多患者，常因為「波麗士大人」一句話，就願意接受治療，雖然國內缺少社區精神衛生中心，但如果警方、消防人員有接受定期的諮商訓練，對未來執法有幫助，重要的是能找出潛藏的患者，協助社會安全網更穩固。

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