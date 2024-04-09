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今年1-3月國道已18死亡車禍 逾6成肇因「分神、恍神、疲勞」

2月5日國道1號南向197公里事故遭撞車輛。（高公局提供）

2月5日國道1號南向197公里事故遭撞車輛。（高公局提供）

2024/04/09 18:05

〔記者吳亮儀／台北報導〕高速公路局今天（9日）發布統計，今年截至3月底，國道上已發生18件死亡事故，其中11件涉及分心做其它事、恍神，甚至疲勞駕駛等情形。其中一件甚至因駕駛打嗑睡導致車禍且車輛起火，駕駛逃生不及受困車內死亡。

高公局說明幾起死亡車禍案例，2月5日中午11時32分國道1號南向197公里處，1輛大貨車因撿拾手機未注意前方路況，接連追撞前方排隊欲下交流道的5輛車，導致1人死亡、1人受傷；另2月15日凌晨4時50分國道3號南向崁頂出口處，1輛小客車疑似打瞌睡而撞上交流道出口槽化區之交通桿及緩撞設施，造成車輛起火燃燒，駕駛逃生不及受困車內死亡。

高公局提醒，高速公路雖無路口、機慢車或行人，道路環境相對單純，但因車流速度快，遇緊急狀況能反應的時間較短，故駕駛人應隨時保持專注，勿分心做其他事。

另外，夜間、剛用完餐或服完藥均較容易有恍神、昏沉、精神難以集中，這樣狀態下駕駛車輛將大幅提高發生事故的風險。為保障行車安全，高公局特別呼籲用路人注意以下事項：

一、行車前請養足精神，確認精神狀態良好。
二、行駛途中隨時注意周遭車流與路況，勿分心做其他事（如：使用手機、撿拾物品、雙手離開方向盤等）。
三、若感到精神渙散、疲勞，請至服務區、休息站或下交流道休息後再出發。
四、夜間、剛用完餐或服完藥物，若有開車需求，請隨時注意身體與精神狀態，勿勉強行駛上路。

2月5日國道1號南向197公里事故遭撞車輛。（高公局提供）

2月5日國道1號南向197公里事故遭撞車輛。（高公局提供）

2月15日國道3號南向崁頂出口事故車輛碰撞後起火。（高公局提供）

2月15日國道3號南向崁頂出口事故車輛碰撞後起火。（高公局提供）

2月15日國道3號南向崁頂出口事故肇事小客車。（高公局提供）

2月15日國道3號南向崁頂出口事故肇事小客車。（高公局提供）

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