緊鄰箕水豹石碑 台南「特色」公車亭 4月下旬啟用

以「箕水豹石碑」為意象的公車亭。（記者王姝琇攝）

2024/04/09 17:25

〔記者王姝琇／台南報導〕全國唯一「箕水豹石碑」特色公車亭景觀園區，坐落於安南區聖母廟城安路站點，設計元素結合鹿耳門港道、箕星宿以及獨具特色的箕水豹石碑，預計四月下旬與全新打造的廟徽親子園區一起正式啟用。

鹿耳門聖母廟廟徽親子園區清明四天連假試營運，吸引近三萬人次到訪，而緊鄰的「箕水豹石碑」特色公車亭景觀園區，也由台江國家公園管理處、聖母廟主委王增榮及執事團隊共同驗收完成。

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聖母廟表示，該座公車亭以「鹿耳門港道」為造型，呈現台江滄海桑田歷史，搭配「箕」星宿方位排列成照明燈光，同時復刻箕水豹石碑加入鎮水意象，為台江與鹿耳門庇佑平安。

聖母廟指出，二十八星宿之一的「箕宿」為東方青龍七宿中的第七宿，星辰排列形如畚「箕」，屬性為水，以豹為圖騰，故稱「箕水豹」。一八三一年曾文溪氾濫，古鹿耳門聖母廟遭洪水沖毀，三郊公局與鹿耳門村（現今土城）居民護廟情殷，乃立箕水豹石碑於廟埕鎮水，古廟仍不敵多次洪災沉沒。 一九一三年聖母廟二建時古廟浮覆，器物陸續出土，1999年開挖尋獲「箕水豹石碑」，現典藏在鹿耳門聖母廟文物館。

王增榮表示，廟徽親子園區設計融入聖母廟歷史文化特色，包括廟徽、太極造型噴水池、媽祖出巡入口視覺意象及五王上山五大元素遊戲區、千里眼與順風耳造型洗手台等；緊接著「箕水豹石碑」特色公車亭景觀園區也完成驗收，期待土城香圓滿後，預計於四月下旬，兩個緊鄰的園區將一起正式宣布啟用。

1999年開挖古鹿耳門聖母廟遺址時尋獲「箕水豹石碑」，現典藏於正統鹿耳門聖母廟文物館。（記者王姝琇攝）

「箕水豹石碑」特色公車亭景觀園區完成驗收。（記者王姝琇攝）

鹿耳門聖母廟廟徽親子園區清明連假試營運。（記者王姝琇攝）

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