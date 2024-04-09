擔心震後房子出狀況 竹縣府成立緊急評估機制即日起受理

新竹縣政府工務處長戴志君（中）說，針對震後房舍建物是否安全，該處已經做成圖卡，放在縣府和該處官網上提供民眾初步自行評估，真的有疑慮，也可透過所在地的公所緊急通報該處派建築師、技師等到場勘檢。（記者黃美珠攝）

2024/04/09 11:24

〔記者黃美珠／新竹報導〕因應花蓮大地震及其後餘震不斷，新竹縣政府工務處長戴志君說，該處已經成立緊急評估機制，不僅因應民眾通報，核派到場做緊急評估的建築師、技師進行建物安全結構等的評估，也已經在官網上提供相關的圖卡，讓有需要的鄉親可以根據圖卡，自我做初步的檢視房舍安全狀況。

戴志君說，自從花蓮大地震發生後，縣內目前有接獲1起災後擔心住宅建物安全的通報，他們因應這個位於竹東的集合式大樓，在4日晚上2次通報，工務處在次日便會同2名建築師到場會勘評估，發現該棟大樓有部分牆面破裂、入口和樓梯有破損、以及１樓基礎面有稍微分離的狀況，但大樓的整個結構系統並沒有遭到破壞，安全無虞。

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戴志君說，為了讓民眾自行了解和判斷房舍建物目前所屬的狀況，他們已經製作了相關的判讀圖卡放在縣府和工務處的官網上提供參考，以了解自己的房舍是否需要通報請到專業人士到場勘檢。

而花蓮大地震之後，縣府依照「災後危險建築物緊急評估辦法」，會核派包含建築師、技師在內的緊急評估人員到災害現場做評估。請縣內有實際震損的「公寓大廈或社區」由管理委員會的主委、管理負責人填報「災害後危險建築物緊急通報表」送交各鄉鎮市公所，由公所彙整後送縣府工務處辦理緊急評估勘檢工作。

另外戴志君也說，針對縣內的30座重要橋梁，他們也經從明天起10天內完成橋梁的勘檢。目前已知芎林竹東之間的中正橋伸縮縫位移、少量混凝土塊剝落，今天早上已經有技師到場勘驗研究如何修繕，另外芎林竹林大橋上的水管破裂，已經通知相關單位處理。

如何自我勘檢自家房舍建築在震後安全無虞？新竹縣政府工務處已經做成相關圖卡提供鄉親參考。（竹縣府工務處提供）

如何自我勘檢自家房舍建築在震後安全無虞？新竹縣政府工務處已經做成相關圖卡提供鄉親參考。（竹縣府工務處提供）

如何自我勘檢自家房舍建築在震後安全無虞？新竹縣政府工務處已經做成相關圖卡提供鄉親參考。（竹縣府工務處提供）

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