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410教改 吳福濱：未正確推動「廣設高中大學」才變錯誤政策

410教改今年30年，當年也走上街頭爭取教改的全國家長教育志工聯盟智庫執行長吳福濱今表示，廣設高中大學因未正確推動，才變成錯誤政策，呼籲新政府繼續推動教改。（吳福濱提供）

410教改今年30年，當年也走上街頭爭取教改的全國家長教育志工聯盟智庫執行長吳福濱今表示，廣設高中大學因未正確推動，才變成錯誤政策，呼籲新政府繼續推動教改。（吳福濱提供）

2024/04/08 17:21

〔記者林曉雲／台北報導〕410教改今年30年，當年也走上街頭爭取教改的全國家長教育志工聯盟智庫執行長吳福濱今表示，身為第一代要求教改的家長，當年的國教勢必要改革，但410訴求的「廣設高中大學」卻因為「未正確推動」，導致現在來看變成錯誤的政策，大家都上大學變成「假平等」，因為沒有適才適所，身為家長志工老兵仍然支持教改，教育是進步的力量，呼籲新政府繼續推動教改，政府推動正確的政策，緩解少子化帶給教育的衝擊，為技職弱化找到解方，有效鼓勵更多有熱誠的好老師，且縮小學生的學習成就落差M型化的問題。

吳福濱表示，從第一代推動教改的家長立場來看410教改，當年大家受到的教育非常古板，教育未能展現出進步的力量，因為擔心下一代，因此家長和民團走上街頭要求410教改，改革當時很荒謬的教育內涵，訴求「小班小校」讓學生受到完整照顧及教導，也要求廣設高中大學，訴求教育現代化，包括師培多元、家長參與及重視弱勢族群受教權等。

吳褔濱指出，尤其是推動「教育基本法」立法更為重要，教育改革是每個國家都重視的進步力量，過程中難免必須有一些修正，那就是改革的過程，教改訴求應廣設高中大學，但當初有一個但書「應從公立大學先著手規劃」，結果到最後因為政治的介入，走向了私立學校大量升格，台灣少子化問題，導致私校大量退場問題難解，廣設高中大學因此變成錯誤的政策。

吳福濱表示，技職教育和普通高中是兩條國道，一直是台灣走向繁榮的教育方向，但讓每個人上大學，結果卻形成了「假平等」，因為沒有適才適所，身為家長志工老兵仍然支持教改，更希望新政府上任繼續推動教改， 包括繼續提高教育品質，鼓勵學生有自主學習能力， 以有效的方法去緩解技職弱化的問題 、推動每個孩子適性揚才，繼續提高具學術傾向的學生們國際競爭力，也要正視前後段學生的學習成就差距變大一事，同時以對的政策去鼓勵更多有熱誠的好老師，且對需要協助的學生給予更多幫助。

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