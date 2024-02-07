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新年走春最佳時間、方位曝 民俗專家傳授龍年行大運方法

張楊建議走春可以到住處附近廟宇拜神，跟聽香一起做。（記者張瑞楨攝）

張楊建議走春可以到住處附近廟宇拜神，跟聽香一起做。（記者張瑞楨攝）

2024/02/07 19:11

〔記者張瑞楨／台中報導〕揮別紛亂兔年，即將邁入龍年，你是否想擁有運勢大起的一年？民俗工作者張楊提供「開正」的時間，走春時間與方位，以及幸運顏色，還有「聽香」等方法，幫助大家龍年行大運，成為龍年的行運達人。

增強能量：幸運顏色

張楊指出，龍年為屬火的甲辰年，火生土，龍年幸運顏色為象徵土的黃色，例如土黃、鵝黃，其次為象徵火的紅色，不過，閃亮的金色不屬土，而是屬金，火剋金，因此不宜穿搭金色的衣飾。

張楊觀察到一個有趣現象，每年時尚界的流行顏色，與歷年的天干地支顏色有巧妙吻合，例如GUCCI（古馳）新發布的2024年款服裝，就有紅色主題的男女春裝，至於如何穿搭？並不用太費心，穿在裡面的內衣褲，或飾品皆可，如果沒有黃或紅色衣服，帶紅或黃色手帕亦可。

春節迎春：開正

開正指的是農歷正月初一開春，除夕與大年初一交接的「子時」，龍年則是過了2月9日深夜11點，以當天深夜11點11分開春時刻最佳，此時祭拜元始天尊（天公），或祖先、土地公等神明，有守歲習慣的人，可在當天深夜11點41分焚香開門，無守歲習慣者，可在大年初一清晨5點11分（卯時）焚香開門。

老天爺賞賜紅包：出行走春

走春出行是大年初一外出走走，張楊建議3個時辰與不同方位，可以走5分鐘後，許一個龍年新願望，即可能在龍年有意想不到的豐收，走春的傳統說法，是特別時刻往特定方向，許願會有強化信念而實現之效，他建議到住處附近廟中走走拜神，可以搭配「聽香」一起做。

這3個時辰與方位，依序是大年初一卯時上午6點12分往正北方，辰時上午7點16分往東北方，以及巳時上午9點15分往東北方。

喜獲契機：聽香

出行走春所聽到的第一句話，稱之為聽香，民俗認為這句話可判斷今年的運勢，如果聽到好話，可以努力圓夢；如果聽到不喜歡的話，就更需要努力才能完成心願，從心理層面看待，聽香就是一種正向能量的引導。

搭配上述的開正，如果是到便利商店，可能聽到的第一句話是「歡迎光臨」，如果是到寺廟，義工通常會講「平安喜樂」等吉祥話，另外，為人父母者也能教導子女，與長輩見面拜年時，第一句話對長輩說吉祥話，例如「阿嬤身體健康」、「叔叔創業成功發財」。

民俗工作者張楊建議，大年初一走春，可以到住家附近廟宇。（記者張瑞楨攝）

民俗工作者張楊建議，大年初一走春，可以到住家附近廟宇。（記者張瑞楨攝）

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