為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

今晚全台有雨！冷氣團來襲「又寒又冷」 低溫恐10度以下

「林老師氣象站」發文指出，今日清晨各地低溫明顯下滑，預估北部及宜花地區整天天氣都是涼冷，且今晚起全台有雨，又寒又冷，低溫下探攝氏11至15度，且沿海空曠及近山地區風寒效應特別顯著，氣溫還會再下降個攝氏1至3度。（圖擷自臉書）

「林老師氣象站」發文指出，今日清晨各地低溫明顯下滑，預估北部及宜花地區整天天氣都是涼冷，且今晚起全台有雨，又寒又冷，低溫下探攝氏11至15度，且沿海空曠及近山地區風寒效應特別顯著，氣溫還會再下降個攝氏1至3度。（圖擷自臉書）

2024/02/07 09:27

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕氣象專家指出，受強烈大陸冷氣團逐漸南下影響，今晨各地低溫明顯下滑，預估入夜後溫度會持續下滑，今晚起全台又寒又冷！專家也預測，小年夜、除夕受鋒面影響，降雨範圍擴大至中部，預估冷空氣很可能達到「大陸冷氣團」，北部沿海及部分平地將降至10度左右，高山也有降雪機率。

中央氣象署今晨也對金門、連江發布低溫特報，並提醒由於大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團逐漸南下，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。其中金門局部地區有10度以下氣溫發生的機率，馬祖局部地區有6度以下氣溫發生的機率。

台灣大學大氣科學博士林得恩今晨在其經營的氣象粉專「林老師氣象站」發文指出，今日清晨各地低溫明顯下滑，氣溫介於攝氏14至18度之間，預估北部及宜花地區整天天氣都是涼冷，白天高溫都在20度以下，中南部及台東地區則是仍有23至27度。

「林老師氣象站」指出，預估今晚起，全台有雨，又寒又冷！各地氣溫會再度溜滑梯下降，低溫下探攝氏11至15度，且沿海空曠及近山地區風寒效應特別顯著，氣溫還會再下降個攝氏1至3度。「林老師氣象站」也提醒，預估中南部日夜溫差及南來北往溫差大，外出活動要請留意氣溫變化，適時添加衣物保暖。

「林老師氣象站」也提到，由於華南雲雨帶同步東移，今日北部及東北部地區降雨機率增加，下半天起中南部地區降雨機率也會越晚越高，入夜後則會全台有雨。其中北部及宜蘭地區降雨範圍大且持續，有局部較大雨勢發生機率；其它地區降雨則較為局部、短暫，呼籲民眾外出請攜帶雨具備用。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「三立準氣象·老大洩天機」專欄也撰文指出，今日北部、東半部偶有局部短暫雨，北台涼冷，中南部舒適微熱。下午起隨著鋒面逐漸接近、降雨會再增多、晚間起氣溫漸降。

吳德榮指出，預估明、後天（小年夜、除夕）鋒面持續影響，降雨範圍擴大至中部，南部亦有局部短暫雨的機率。除夕晚間起降雨逐漸減緩。包含小年夜、除夕氣溫逐日下降，愈來愈濕冷，冷空氣達「大陸冷氣團」的機率為最高，北部沿海及部分平地將降至10度左右。至於3200公尺以上高山也有降雪機率。

吳德榮提到，預計年初一西半部轉晴朗、乾冷，東半部零星降雨也逐漸停歇。初二清晨因「輻射冷卻」加成，氣溫降至最低，部分平地10度以下，有短暫觸及「強烈大陸冷氣團」定義（台北觀測站≦12度）的機率。預估年初二白天起至初五受「大陸高壓」東移影響，天氣持續晴朗穩定，冷空氣逐日減弱，白天陽光下舒適，不過入夜仍須留意「強輻射冷卻」作用，日夜溫差很大，初三、四清晨部分平地最低氣溫在10度左右。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
週三轉冷北部白天下探17度 入夜全台有雨
2024/02/06 21:53

週三轉冷北部白天下探17度 入夜全台有雨
強烈冷氣團發威今晨下探7.2度 週六前續防「極低溫」
2024/01/11 09:01

強烈冷氣團發威今晨下探7.2度 週六前續防「極低溫」

電信合併超無感？網速、收訊一次破解
今小寒新竹清晨8.9度！下週兩波冷空氣恐跌破10度
2024/01/06 07:07

今小寒新竹清晨8.9度！下週兩波冷空氣恐跌破10度
好天氣將結束！兩波冷空氣接力來襲 恐成入冬以來最強冷低溫
2023/12/15 08:27

好天氣將結束！兩波冷空氣接力來襲 恐成入冬以來最強冷低溫
7縣市低溫特報！冷氣團發威 基隆、苗栗跌破8度
2023/11/18 07:07

7縣市低溫特報！冷氣團發威 基隆、苗栗跌破8度
全台降溫！週二越晚越冷溫差大 局部下探10度
2022/01/10 22:14

全台降溫！週二越晚越冷溫差大 局部下探10度
生活今日熱門

2024春節專區

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播