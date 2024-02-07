今晚全台有雨！冷氣團來襲「又寒又冷」 低溫恐10度以下

「林老師氣象站」發文指出，今日清晨各地低溫明顯下滑，預估北部及宜花地區整天天氣都是涼冷，且今晚起全台有雨，又寒又冷，低溫下探攝氏11至15度，且沿海空曠及近山地區風寒效應特別顯著，氣溫還會再下降個攝氏1至3度。（圖擷自臉書）

2024/02/07 09:27

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕氣象專家指出，受強烈大陸冷氣團逐漸南下影響，今晨各地低溫明顯下滑，預估入夜後溫度會持續下滑，今晚起全台又寒又冷！專家也預測，小年夜、除夕受鋒面影響，降雨範圍擴大至中部，預估冷空氣很可能達到「大陸冷氣團」，北部沿海及部分平地將降至10度左右，高山也有降雪機率。

中央氣象署今晨也對金門、連江發布低溫特報，並提醒由於大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團逐漸南下，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。其中金門局部地區有10度以下氣溫發生的機率，馬祖局部地區有6度以下氣溫發生的機率。

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台灣大學大氣科學博士林得恩今晨在其經營的氣象粉專「林老師氣象站」發文指出，今日清晨各地低溫明顯下滑，氣溫介於攝氏14至18度之間，預估北部及宜花地區整天天氣都是涼冷，白天高溫都在20度以下，中南部及台東地區則是仍有23至27度。

「林老師氣象站」指出，預估今晚起，全台有雨，又寒又冷！各地氣溫會再度溜滑梯下降，低溫下探攝氏11至15度，且沿海空曠及近山地區風寒效應特別顯著，氣溫還會再下降個攝氏1至3度。「林老師氣象站」也提醒，預估中南部日夜溫差及南來北往溫差大，外出活動要請留意氣溫變化，適時添加衣物保暖。

「林老師氣象站」也提到，由於華南雲雨帶同步東移，今日北部及東北部地區降雨機率增加，下半天起中南部地區降雨機率也會越晚越高，入夜後則會全台有雨。其中北部及宜蘭地區降雨範圍大且持續，有局部較大雨勢發生機率；其它地區降雨則較為局部、短暫，呼籲民眾外出請攜帶雨具備用。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「三立準氣象·老大洩天機」專欄也撰文指出，今日北部、東半部偶有局部短暫雨，北台涼冷，中南部舒適微熱。下午起隨著鋒面逐漸接近、降雨會再增多、晚間起氣溫漸降。

吳德榮指出，預估明、後天（小年夜、除夕）鋒面持續影響，降雨範圍擴大至中部，南部亦有局部短暫雨的機率。除夕晚間起降雨逐漸減緩。包含小年夜、除夕氣溫逐日下降，愈來愈濕冷，冷空氣達「大陸冷氣團」的機率為最高，北部沿海及部分平地將降至10度左右。至於3200公尺以上高山也有降雪機率。

吳德榮提到，預計年初一西半部轉晴朗、乾冷，東半部零星降雨也逐漸停歇。初二清晨因「輻射冷卻」加成，氣溫降至最低，部分平地10度以下，有短暫觸及「強烈大陸冷氣團」定義（台北觀測站≦12度）的機率。預估年初二白天起至初五受「大陸高壓」東移影響，天氣持續晴朗穩定，冷空氣逐日減弱，白天陽光下舒適，不過入夜仍須留意「強輻射冷卻」作用，日夜溫差很大，初三、四清晨部分平地最低氣溫在10度左右。

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