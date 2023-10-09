「國慶鳥」灰面鵟鷹現蹤貢寮田寮洋 農民田間蓄水相迎

市府農業局長李玟表示，貢寮區迎來十月「水田候鳥季」，秋季過境與冬季候鳥的先遣部隊已陸續抵達田寮洋，當地農民秉持友善生態理念，已提早將收割後的水稻田翻田蓄水，為來訪嬌客打造休息空間。圖為灰面鵟鷹。（李偉傑提供）

2023/10/09 19:01

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市貢寮田寮洋地區因棲地類型多元，成為候鳥遷徙的重要中繼站，市府農業局長李玟表示，貢寮區迎來十月「水田候鳥季」，秋季過境與冬季候鳥的先遣部隊，如鷹斑鷸、高蹺鴴、「國慶鳥」灰面鵟鷹等，已陸續抵達田寮洋來補給營養，當地農民秉持友善生態理念，已提早將收割後的水稻田翻田蓄水，為來訪嬌客打造休息空間。

李玟介紹，灰面鵟鷹是春秋過境鳥，因為在國慶日前後過境台灣，因此得名「國慶鳥」，10月可以在田寮洋地區發現牠們的蹤跡；根據鳥類紀錄資料庫「eBird」顯示，截至9月底，田寮洋現蹤鳥種數已達355種，包括高蹺鴴、鷹斑鷸等，也是台灣賞鳥勝地。

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李玟說，農業局與農業部林業及自然保育署合作，透過國土生態綠網支持田寮洋的水鳥棲地保育推動，也輔導瑞芳地區農會協助農民轉作友善耕作，推出田寮洋「信鳥到站」品牌，並將水稻田的稻米打造為商品「羽豐米」，全方位促進農業永續及環境共好。

農業局提醒，民眾若到當地賞鳥，切勿擅自闖入踩踏田埂，也請避免開車進入田寮洋田區堵塞農路，若想購買信鳥到站友善農產品，可洽人禾環境倫理發展基金會官網。

市府農業局長李玟表示，貢寮區迎來十月「水田候鳥季」，秋季過境與冬季候鳥的先遣部隊已陸續抵達田寮洋，當地農民秉持友善生態理念，已提早將收割後的水稻田翻田蓄水，為來訪嬌客打造休息空間。圖為鷹斑鷸。（人禾基金會提供）

市府農業局長李玟表示，貢寮區迎來十月「水田候鳥季」，秋季過境與冬季候鳥的先遣部隊已陸續抵達田寮洋，當地農民秉持友善生態理念，已提早將收割後的水稻田翻田蓄水，為來訪嬌客打造休息空間。圖為高蹺鴴。（人禾基金會提供）

市府農業局長李玟表示，貢寮區迎來十月「水田候鳥季」，秋季過境與冬季候鳥的先遣部隊已陸續抵達田寮洋，當地農民秉持友善生態理念，已提早將收割後的水稻田翻田蓄水，為來訪嬌客打造休息空間。（新北市農業局提供）

市府農業局長李玟表示，貢寮區迎來十月「水田候鳥季」，秋季過境與冬季候鳥的先遣部隊已陸續抵達田寮洋，當地農民秉持友善生態理念，已提早將收割後的水稻田翻田蓄水，為來訪嬌客打造休息空間。（新北市農業局提供）

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