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加速桃園、中壢舊城區市容改造 桃市府推6項都更新措施

桃市府繼「未來城市空間發展會報」規劃舊城環境改造計畫後，接連推出6項都市更新作為，希望加快桃園、中壢舊城區更新腳步。（桃市府住宅處提供）

桃市府繼「未來城市空間發展會報」規劃舊城環境改造計畫後，接連推出6項都市更新作為，希望加快桃園、中壢舊城區更新腳步。（桃市府住宅處提供）

2023/10/09 18:17

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃市府繼「未來城市空間發展會報」規劃舊城環境改造計畫後，接連推出6項都市更新作為，希望加快桃園、中壢舊城區市容更新腳步，其中，10月將公告「受理提議劃定更新地區作業原則」，建物所有權人可向市府提議劃定都更地區，同意門檻降低為75%、時程獎勵10%。

桃市府住宅發展處表示，桃園、中壢2個舊城區對桃園人和中壢人而言，充滿著歷史的記憶和懷念，但逐漸老舊的建築房舍和街廓環境，阻礙了舊城區再發展的機會，因此，今年陸續推出6項都市更新精進作為，促使都更推動。

住宅處表示，首先是今年4月修訂「都更單元劃定基準」，放寬了都更基地的檢核條件；5月修訂「都更權利變換計畫提列共同負擔項目及金額基準」，調高營建單價基準，讓共同負擔的金額更趨合理；7月啟動「跨街廓都更容積調派專案」，讓小基地的容積得以移出調派，增加參與都更的機會。

住宅處表示，10月將公告「受理提議劃定更新地區作業原則」，建物所有權人可向市府提議劃定都更地區，同意門檻降低為75%、時程獎勵10%；另，住宅處正研訂「實施者申請代拆辦法」，明訂兼顧住戶權益及程序正義的代拆流程，並研修「都更容積獎勵核算標準」，放寛開放空間及公益設施獎勵核算，因地制宜新增透天厝整合獎勵項目，預計今年底就可以公告這2個法規。

住宅處表示，除了這6項都更法規層面的精進以提高都更誘因外，在行政程序上，也將都市設計審議、都市更新審議合併作業，以縮短時程，加速推動都更的效率。

桃市府繼「未來城市空間發展會報」規劃舊城環境改造計畫後，接連推出6項都市更新作為，希望加快桃園、中壢舊城區更新腳步。（桃市府住宅處提供）

桃市府繼「未來城市空間發展會報」規劃舊城環境改造計畫後，接連推出6項都市更新作為，希望加快桃園、中壢舊城區更新腳步。（桃市府住宅處提供）

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