教育部「0-6歲國家一起養」廣告惹議 呂秋遠點出少子化真正根源

教育部「0-6歲國家一起養」廣告因爭議不斷下架，律師呂秋遠昨日深夜發文分析此廣告，引發網友共鳴。（資料照，圖擷自中華民國教育部YouTube）

2023/10/09 14:58

〔即時新聞／綜合報導〕近日教育部「0-6歲國家一起養」廣告因爭議不斷，於昨日悄悄下架。律師呂秋遠昨日深夜在個人臉書發文分析此則廣告，並提出「少子化根源是跟公婆同住」，引發網友共鳴。

教育部「0-6歲國家一起養」廣告中，1名育有2個孩子的父親拿錢給媽媽拜託她幫忙代收公仔包裹，卻被媽媽質疑都當爸爸了還玩公仔，最後擅自把錢拿去買孫子的玩具。此片引來大批網友撻伐，雖然影片已於昨日下架，但網路上依然討論聲不斷。

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知名律師呂秋遠昨日深夜在個人臉書發文為網友解答「到底媽媽的行為是否犯法？」他表示，影片中媽媽擅自將兒子原本要收公仔包裹的錢拿去買孫子的玩具，已經犯了親屬間侵占罪，屬於告訴乃論。若兒子堅決要提告，媽媽可能面臨5年以下有期徒刑。

此外，呂秋遠也針對這則廣告提出10點心得，包括「教育部對於年輕人的想法完全不了解，他們的解決少子化方式，就是讓媽媽自作主張把屬於兒子的錢花在孫子身上」、「公仔跟嬰兒用品，都很重要。媽媽如果真的覺得孫子的用品一定要買，請用自己的錢，也要看兒子願不願意接受」、「兒子沒錢還是寧願把錢花在公仔，不願意買孩子的用品，這是選擇問題，不是育兒問題」、「每個人對於事情的優先順序，我們都得要尊重，大不了就是個人造業個人擔。自以為成年的兒子選擇錯誤，而幫他做出自己想要的選擇，只會養出媽寶而已」等，並表示「法律強調個體主義，也就是每個人都是獨立的個體，雖然夫妻間還是會因為家庭生活費用而有些例外，但是只要不是自己的錢，沒有經過別人同意，就不要亂花別人的錢」。貼文最後一條更狠酸教育部，「看見沒有！少子化的真正根源之一，其實是跟公婆同住，教育部不要再搞錯重點了！」

許多網友在這篇貼文底下留言道「這廣告應該是要強調不婚不生快樂一生吧」，「最後一點是重點！」、「第10點太正解了吧」、「看到第10點瞬間笑出來」，對呂秋遠的看法表示相當贊同。

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