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金山萬里溫泉季登場 消費滿額抽gogoro、滿300送100

交通部觀光署北海岸及觀音山風景區管理處結合商家在溫泉季推出「消費滿額抽gogoro」及「消費300送100」好康活動，只要到指定店家消費就有機會抽中gogoro電動機車、任天堂健身環大冒險及金山萬里溫泉住宿及泡湯券等好禮，即日起至11月15日止。（交通部觀光署北觀處提供）

交通部觀光署北海岸及觀音山風景區管理處結合商家在溫泉季推出「消費滿額抽gogoro」及「消費300送100」好康活動，只要到指定店家消費就有機會抽中gogoro電動機車、任天堂健身環大冒險及金山萬里溫泉住宿及泡湯券等好禮，即日起至11月15日止。（交通部觀光署北觀處提供）

2023/10/08 17:56

〔記者俞肇福／新北報導〕新北市北海岸的金山、萬里依山傍海得天獨厚，擁有4種泉質，包括硫磺鹽泉、碳酸泉、硫磺泉及鐵泉，各有特色。交通部觀光署北海岸及觀音山風景區管理處（簡稱北觀處）今年結合商家在溫泉季推出「消費滿額抽gogoro」及「消費300送100」好康活動，只要到指定店家消費就有機會抽中gogoro電動機車、任天堂健身環大冒險及金山萬里溫泉住宿及泡湯券等好禮，即日起至11月15日止。

秋高氣爽正是泡湯好季節，北觀處為推廣金山萬里溫泉及美食，舉辦「金山萬里溫泉季-浪漫暖旅行」市集活動，由新北市溫泉觀光協會及金山商圈發展協會辦理。北觀處自即日起推出「消費滿額抽gogoro」及「滿300送100」好康活動，民眾只要到指定店家消費就有機會抽中gogoro電動機車、任天堂健身環大冒險及金山萬里溫泉住宿及泡湯券等好禮；並攜手金山老街商圈合作推出「滿300送100」活動，只要至參與活動的老街店家消費滿300元即送100元溫泉現金抵用券，數量有限，送完為止。

北觀處處長方正光表示，金山萬里擁有豐富的人文資源，如展現在地風土的金包里老街及傳統市集、朱銘美術館、法鼓山、野柳地質公園的奇石及漁村風情，都在北海岸。活動詳情可上北觀處官網或北觀粉絲團-幸福北海岸查詢。

交通部觀光署北海岸及觀音山風景區管理處結合商家在溫泉季推出「消費滿額抽gogoro」及「消費300送100」好康活動，只要到指定店家消費就有機會抽中gogoro電動機車、任天堂健身環大冒險及金山萬里溫泉住宿及泡湯券等好禮，即日起至11月15日止。（交通部觀光署北觀處提供）

交通部觀光署北海岸及觀音山風景區管理處結合商家在溫泉季推出「消費滿額抽gogoro」及「消費300送100」好康活動，只要到指定店家消費就有機會抽中gogoro電動機車、任天堂健身環大冒險及金山萬里溫泉住宿及泡湯券等好禮，即日起至11月15日止。（交通部觀光署北觀處提供）

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