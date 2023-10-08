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新北觀光工廠2.0 LOGO揭牌 內藏4大巧思

「觀光工廠20週年趣遊派對」揭牌新北市觀光工廠2.0 LOGO，宣示將以旅遊、創新、轉型、教育4大面向攜手打造共榮願景，邁向下一個光榮20年。（新北市經發局提供）

「觀光工廠20週年趣遊派對」揭牌新北市觀光工廠2.0 LOGO，宣示將以旅遊、創新、轉型、教育4大面向攜手打造共榮願景，邁向下一個光榮20年。（新北市經發局提供）

2023/10/08 16:53

〔記者董冠怡／新北報導〕全國觀光工廠邁入20週年，新北市經濟發展局長何怡明表示，為提升觀光工廠知名度及品牌形象，推出新北觀光工廠2.0 LOGO並揭牌，象徵永續傳承、多元職探、活化轉型，同時宣示將以「旅遊、創新、轉型、教育」4大面向，攜手打造共榮願景，邁向下一個光榮20年。

LOGO設計上，以工廠外觀為主體，具象化工廠形象，由工廠轉型觀光工廠；齒輪零件表示產業經驗傳承、傳統工廠轉型、邁向永續發展；放大鏡意味產業觀光創新，將觀光工廠納入學校多元職探場域，發揮教育價值；縮寫「ntcit」則代表新北市產業觀光（New Taipei City Industrial Tourism）。

經發局說，市府整合跨局處資源，共同行銷規劃觀光工廠，這次「青春自造所」共計逾5000人次參與，串接各商圈協會及各縣市觀光工廠協會，舉行「觀光工廠20週年趣遊派對」，吸引3.5萬人共襄盛舉。系列活動結合低碳旅遊，活動期間總計減少逾10萬公斤碳排量，相當種植約680棵樹木。

另，新北觀光工廠也推出「觀光工廠輕旅行套組」，可以299元體驗市價逾1200元的遊玩活動，詳情關注臉書粉專「來趣新北金發局（https://www.facebook.com/economic.gov/?locale=zh_TW）」與經發局官網（https://www.economic.ntpc.gov.tw/）。

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