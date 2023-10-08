秋天來了！ 未來一週降5度 氣象署：北部整天有涼意

未來一週北部氣溫明顯下降，整天都有涼意。（氣象署提供）

2023/10/08 15:58

〔記者丁奕／台北報導〕秋天真的來了！中央氣象署預報員陳伊秀表示，今（8）日受秋天的第一道鋒面影響，加上未來東北季風增強，這週北台灣氣溫約23-26度，整天有涼意，較上週降4-5度。不過冷空氣還不強，中南部氣溫變化不大，白天仍可達30-32度。

陳伊秀表示，目前從琉球群島到台灣北部一帶都受鋒面影響，因此北部地區雲量偏多，明後天整天北部約落在23-26度間，已有進入秋天的感覺，不過因為冷空氣還沒這麼強，不會一次衝到太南邊，越北邊越涼，明後天東半部地區溫度僅略降一到兩度，中南部則幾乎沒受影響，白天沒下雨時，高溫仍可達31度。週三水氣減少，氣溫略有回升，但北部仍涼。

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至於中南部何時才會感受到秋意？陳伊秀指出，只能說隨著時間越來越有機會，仍得持續觀察。

陳伊秀指出，明天鋒面通過後，週二開始東北季風增強，明後天北台灣降雨持續，基隆北海岸、宜蘭、大台北東側山區有局部大雨或豪雨，中南部持續多雲到晴，並有午後雷陣雨。

週三開始，鋒面已經通過，全台水氣變少，不過東北季風持續，短期內都將維持迎風面北部、東半部仍有降雨，中南部多雲到晴且有午後雷陣雨的天氣型態，不過午後雷陣雨相較明後天，將更集中在山區。

颱風方面，小犬颱風已到香港南方約100公里處，未來持續朝海南島方向移動、布拉萬颱風則在關島的東南東方，未來朝日本南方海面，對台灣天氣沒有影響，距離日本陸地也還遠。下週低壓帶內可能還有颱風生成，需持續關注。

明後天北台灣降雨持續，基隆北海岸、宜蘭、大台北東側山區有局部大雨或豪雨。 （氣象署提供）

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