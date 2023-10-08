為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

秋天來了！ 未來一週降5度 氣象署：北部整天有涼意

未來一週北部氣溫明顯下降，整天都有涼意。（氣象署提供）

未來一週北部氣溫明顯下降，整天都有涼意。（氣象署提供）

2023/10/08 15:58

〔記者丁奕／台北報導〕秋天真的來了！中央氣象署預報員陳伊秀表示，今（8）日受秋天的第一道鋒面影響，加上未來東北季風增強，這週北台灣氣溫約23-26度，整天有涼意，較上週降4-5度。不過冷空氣還不強，中南部氣溫變化不大，白天仍可達30-32度。

陳伊秀表示，目前從琉球群島到台灣北部一帶都受鋒面影響，因此北部地區雲量偏多，明後天整天北部約落在23-26度間，已有進入秋天的感覺，不過因為冷空氣還沒這麼強，不會一次衝到太南邊，越北邊越涼，明後天東半部地區溫度僅略降一到兩度，中南部則幾乎沒受影響，白天沒下雨時，高溫仍可達31度。週三水氣減少，氣溫略有回升，但北部仍涼。

至於中南部何時才會感受到秋意？陳伊秀指出，只能說隨著時間越來越有機會，仍得持續觀察。

陳伊秀指出，明天鋒面通過後，週二開始東北季風增強，明後天北台灣降雨持續，基隆北海岸、宜蘭、大台北東側山區有局部大雨或豪雨，中南部持續多雲到晴，並有午後雷陣雨。

週三開始，鋒面已經通過，全台水氣變少，不過東北季風持續，短期內都將維持迎風面北部、東半部仍有降雨，中南部多雲到晴且有午後雷陣雨的天氣型態，不過午後雷陣雨相較明後天，將更集中在山區。

颱風方面，小犬颱風已到香港南方約100公里處，未來持續朝海南島方向移動、布拉萬颱風則在關島的東南東方，未來朝日本南方海面，對台灣天氣沒有影響，距離日本陸地也還遠。下週低壓帶內可能還有颱風生成，需持續關注。

明後天北台灣降雨持續，基隆北海岸、宜蘭、大台北東側山區有局部大雨或豪雨。 （氣象署提供）

明後天北台灣降雨持續，基隆北海岸、宜蘭、大台北東側山區有局部大雨或豪雨。 （氣象署提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
雨彈入夜南、北轟炸！ 8縣市大雨特報
2023/10/07 19:03

雨彈入夜南、北轟炸！ 8縣市大雨特報
天氣不穩到週二、午後防短時大雨 颱風「布拉萬」即將形成
2023/10/07 09:24

天氣不穩到週二、午後防短時大雨 颱風「布拉萬」即將形成

大寮捷運增值圈「大港祥賀」三代墅 新完工
週六東南部短暫陣雨 午後山區提防雷雨
2023/10/06 21:56

週六東南部短暫陣雨 午後山區提防雷雨
下班注意！ 中南東部12縣市大雨特報
2023/10/06 17:00

下班注意！ 中南東部12縣市大雨特報

百貨週年慶首選聯邦卡 樂享豪禮優惠
生活今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播