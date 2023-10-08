北市辦白晝之夜遇大雨 網友湧臉書怨沒雨天備案

台北白晝之夜昨晚6點登場，不過，活動卻遇下雨，不少民眾都撐起傘躲雨。（北市議員何孟樺提供）

2023/10/08 15:02

〔記者蔡思培、陳冠甫／台北報導〕台北市的「白晝之夜」活動昨晚6點在台北市政府、台北市議會、國父紀念館等場館登場，不過，活動卻遇下雨，部分活動因雨取消，不少民眾也反映進室內場館還要淋雨排隊。對此台北市文化局表示，部分室內空間活動為維持表演品質及民眾安全，有參觀人數限制，已機動調整人流動線並開放室內空間供民眾避雨，會虛心檢討各方意見作為未來活動規劃參考。

白晝之夜遇大雨，也引來眾多參加民眾反彈，白晝之夜的臉書也湧入大批網友留言抱怨。有網友表示，大雨導致今年白晝之夜體驗不佳，前幾年活動都會逛到天亮，這次逛到凌晨兩點多就受不了撤退。也有網友質疑活動沒有雨天備案，地面濕滑數度以為要摔倒，看著舞者淋雨表演也感到辛苦。

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也有民眾反映有戶外表演因雨取消，而室內展覽多要預約，想看展甚至要在淋雨排隊，認為市府並未做好雨天備案。也有民眾建議，信義區近山容易下雨，場地限制也多，不應該再硬辦大型戶外活動。

跨界藝術家眼球先生指出，法國創辦的原意「是以藝術手法融合城市特色並提出觀點」；他認為90％以上的年輕人在台北白晝之夜是感覺不到主辦宗旨，只覺得是一些活動的夜晚，但他補充，戶外活動遇雨天本就會被先扣分，「去看才知道不好看」，鼓勵大眾多支持藝文活動。

文化局表示，舉辦白晝之夜秉持「跨夜活動」、「全民參與」和「免費參加」三大精神，今年活動為打開並解構公共空間，以藝術行動佔領平時民眾不易進入的市政空間。部分演出活動選定市府大樓、市議會及國父紀念館等室內空間舉行，為維持表演品質及民眾安全，各場次室內演出活動皆有參觀人數限制，並規劃觀眾入場及人流動線。

文化局說，活動當天受間歇性大雨影響，為避免民眾淋雨，已機動調整人流動線並開放室內空間供民眾避雨，讓部分排隊參觀動線受到影響，因雨撐傘也有影響觀賞作品視野。文化局也感謝民眾風雨無阻熱情參與白晝之夜，並虛心檢討各方意見，作為未來活動規劃參考。

也有民眾反映想進室內場館還要淋雨排隊。（北市議員何孟樺提供）

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