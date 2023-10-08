弟媳今年也滿百歲 嘉縣110歲人瑞黃德成4代同堂提前慶重陽節

110歲人瑞黃德成（第一排左六）與弟媳100歲黃羅也好（第一排左五），今天與兒孫一起提前慶祝重陽節。（記者王善嬿攝）

2023/10/08 13:16

〔記者王善嬿／嘉義報導〕重陽節10月23日將至，嘉義縣長翁章梁、水上鄉長林緗亭等人今提前探視水上鄉、鹿草鄉百歲人瑞，其中水上鄉110歲人瑞黃德成的弟媳黃羅也好今年滿百歲，黃德成的兒子、孫子、曾孫等四代同堂趁著國慶連假返家同賀，黃德成的兒子黃金標說，父親的飲食都與家人一起吃，沒禁忌，菸酒不沾，尤其喜愛喝茶、與親友聊天就是父親的養生之道。

110歲人瑞黃德成頭腦清晰，能拄著拐杖自行行走，黃金標說，父親早年是自耕農，直到2013年、父親已80歲都還下田工作，後來因膝蓋不好才勸父親別再下田，不過目前閒暇時，父親還是會在自家後院種菜。

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今年滿100歲的黃羅也好耳聰目明，她說，平時早睡早起、作息規律，飲食也沒有禁忌，每天早上媳婦幫她烹煮清淡的稀飯，然後就是與大伯黃德成喝茶聊天，或兩人一起散步。

另名102歲人瑞薛傳標年少從軍，從中國隨軍隊來台，曾任職於水上空軍第四戰術戰鬥機聯隊，如今退休與妻子2人居住在水上鄉，薛傳標今展示手寫的「探親瑣憶」書籍給翁章梁看，翁章梁大讚很具歷史意義，將縣府相關單位影印留存。

翁章梁表示，嘉義縣今年共142名百歲人瑞，較去年增14人，其中女性94人、男性48人，呼籲民眾飲食營養均衡、維持適當運動，時常出來參與社區活動，有助維持快樂、健康的老年生活。

縣府社會局長張翠瑤表示，重陽敬老禮金預計10月16日起至10月20日派人親自到各鄉鎮市發放，未完成部分會由各村里幹事發放至11月16日，65至89歲每人3000元，90至99歲6000元，100歲以上9000元。

嘉義縣長翁章梁（左3）、水上鄉長林緗亭（右1）今提前探視102歲人瑞薛傳標（左2），讚嘆其頭腦靈活，還能手寫記錄探親回憶。（記者王善嬿攝）

嘉義縣水上鄉三和村民黃德成（左4）已110歲，其弟媳黃羅也好（左5）今年滿100歲，縣長翁章梁（右3）、社會局長張翠瑤（右1）等人提前致贈重陽敬老金。（記者王善嬿攝）

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