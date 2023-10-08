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國道下午湧入北返車流 高公局提醒避開12處地雷路段

今日國1南向195公里處發生3輛小客車追撞事故，占用內線車道。（高公局提供）

今日國1南向195公里處發生3輛小客車追撞事故，占用內線車道。（高公局提供）

2023/10/08 13:07

〔記者丁奕／台北報導〕每逢連假國道總是車多，交通部高公局列出今（8）日下午12個易壅塞的地雷路段，提醒民眾避開，今日雖預估將以南向車流為主，但仍有北向車流，下午也有部分北向路段壅塞。

高公局指出，截至上午11時，國道全線交通量為31.9百萬車公里，仍在預期流量範圍內。預估今日交通量為116百萬車公里。預估南向為60百萬車公里，北向達56百萬車公里。

上午國道壅塞路段主要為國1南向湖口至新竹、中壢轉接道至平鎮系統；國1北向圓山至東湖、汐止系統至五堵；國3南向三鶯至龍潭，其餘路段均能維持行車順暢。

高公局預判今下午重點壅塞路段為國1北向西螺－埔鹽系統、南屯－后里、苗栗－湖口、圓山－大華系統；國3北向竹山－中興、草屯－霧峰、大山－香山、關西－大溪；國5南向南港系統－頭城、北向宜蘭－坪林；國4西向潭子系統－豐勢；國10西向仁武－左營端等路段。

高公局建議西部國道南向用路人儘量於12時後出發，國5南向用路人建議於17時後出發，以節省寶貴時間。也可透過高公局高速公路1968網站及App，並於行駛途中收聽警廣掌握即時路況資訊，避開國道壅塞路段及時段。

此外，今日國道也發生多起事故造成車流回堵，今日上午8時56分於國1南向195公里處發生3輛小客車追撞事故，占用內線車道，於9時11分排除，造成後方車流回堵3公里；上午9時38分於國3南向209公里處發生1輛小客車及1輛小貨車追撞事故，占用外線車道，於9時44分排除，後方車流回堵2公里；10時32分於國3南向194公里處發生1輛小貨車及1輛小客車追撞事故，占用外線車道，於10時38分排除，後方車流回堵5公里。

高公局呼籲民眾請多利用公共運輸，如自行開車請善用時間、空間分流，短途不上國道，南北長途利用台61線替代國1國3。此外，出門務必檢查好車況，養足精神，繫妥安全帶、切勿超速並注意車前狀況、保持安全距離。

今日國3南向194公里處發生1輛小貨車及1輛小客車追撞事故，占用外線車道。（高公局提供）

今日國3南向194公里處發生1輛小貨車及1輛小客車追撞事故，占用外線車道。（高公局提供）

今日國3南向209公里處發生1輛小客車及1輛小貨車追撞事故，占用外線車道。（高公局提供）

今日國3南向209公里處發生1輛小客車及1輛小貨車追撞事故，占用外線車道。（高公局提供）

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