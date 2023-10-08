小犬颱風重創蘭嶼 芥菜種會前進災區送暖

小犬颱風重創蘭嶼，當地房舍毀損嚴重。（芥菜種會提供）

2023/10/08 12:42

〔記者陳嘉怡／台北報導〕國慶連假前，小犬颱風挾強風暴雨重創台東蘭嶼，風速更破126年紀錄，蘭嶼多處民宅屋頂遭吹掀、許多漁船也被吹翻。基督教芥菜種會防救災中心第一時間前往蘭嶼勘災並提供援助，其中有認養童家庭的嬰兒有緊急特殊需求，芥菜種會協助於今（8）日上午空運物資送往蘭嶼，並針對認養童家庭每戶發放急難救助金一萬元。

芥菜種會防救災中心主任吳秉翰表示，蘭嶼居民的房舍屋頂、水塔被狂風吹走，水塔甚至飛到半山腰，部落民眾必須分批上山接水，當地年長居民表示從未遇過這樣的颱風，漁船也有9成翻覆，蘭嶼島內家庭大多陷入無電生活，至今仍下著間歇性雨勢，還擔心下一個颱風可能會到來。

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芥菜種會指出，其中朗島部落由於電線桿被吹倒毀損嚴重，將是蘭嶼最後一個復電的部落，因芥菜種會關懷經濟弱勢認養童家庭中，有一戶位在朗島部落的嬰兒有緊急特殊需求，經協調於今天早上空運物資送到蘭嶼，將發給認養童家庭每戶一萬元的急難救助金，因應生活急需。

「目前最重要的，是儘快恢復居民的家園生活」，芥菜種會執行長李肇家表示，芥菜種會在蘭嶼深耕多年，除了目前有原住民族家庭服務中心及教會之外，今年進一步培力部落青年透過友善自然農業方式養育蛋雞計畫，不僅供應當地的需要，也期望帶動經濟產業發展，然而此次風災對當地造成嚴重災情，居民的家園與雞舍都遭吹毀。

芥菜種會表示，他們所培力的新竹尖石鄉及台東海端鄉的原民青年也組成了志工隊，將前往幫忙小農重建雞舍和家園。蘭嶼災後房舍修繕、備災儲糧點增設緊急救援設備、社區產業復原等經費需求，急需社會大眾支持「弱勢扶助共好共生計畫」 ，捐款可洽芥菜種會網站。

芥菜種會在蘭嶼幫助的認養童家庭，受颱風影響窗戶破裂、屋頂漏水。（芥菜種會提供）

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