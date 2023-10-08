為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

小犬颱風重創蘭嶼 芥菜種會前進災區送暖

小犬颱風重創蘭嶼，當地房舍毀損嚴重。（芥菜種會提供）

小犬颱風重創蘭嶼，當地房舍毀損嚴重。（芥菜種會提供）

2023/10/08 12:42

〔記者陳嘉怡／台北報導〕國慶連假前，小犬颱風挾強風暴雨重創台東蘭嶼，風速更破126年紀錄，蘭嶼多處民宅屋頂遭吹掀、許多漁船也被吹翻。基督教芥菜種會防救災中心第一時間前往蘭嶼勘災並提供援助，其中有認養童家庭的嬰兒有緊急特殊需求，芥菜種會協助於今（8）日上午空運物資送往蘭嶼，並針對認養童家庭每戶發放急難救助金一萬元。

芥菜種會防救災中心主任吳秉翰表示，蘭嶼居民的房舍屋頂、水塔被狂風吹走，水塔甚至飛到半山腰，部落民眾必須分批上山接水，當地年長居民表示從未遇過這樣的颱風，漁船也有9成翻覆，蘭嶼島內家庭大多陷入無電生活，至今仍下著間歇性雨勢，還擔心下一個颱風可能會到來。

芥菜種會指出，其中朗島部落由於電線桿被吹倒毀損嚴重，將是蘭嶼最後一個復電的部落，因芥菜種會關懷經濟弱勢認養童家庭中，有一戶位在朗島部落的嬰兒有緊急特殊需求，經協調於今天早上空運物資送到蘭嶼，將發給認養童家庭每戶一萬元的急難救助金，因應生活急需。

「目前最重要的，是儘快恢復居民的家園生活」，芥菜種會執行長李肇家表示，芥菜種會在蘭嶼深耕多年，除了目前有原住民族家庭服務中心及教會之外，今年進一步培力部落青年透過友善自然農業方式養育蛋雞計畫，不僅供應當地的需要，也期望帶動經濟產業發展，然而此次風災對當地造成嚴重災情，居民的家園與雞舍都遭吹毀。

芥菜種會表示，他們所培力的新竹尖石鄉及台東海端鄉的原民青年也組成了志工隊，將前往幫忙小農重建雞舍和家園。蘭嶼災後房舍修繕、備災儲糧點增設緊急救援設備、社區產業復原等經費需求，急需社會大眾支持「弱勢扶助共好共生計畫」 ，捐款可洽芥菜種會網站。

芥菜種會在蘭嶼幫助的認養童家庭，受颱風影響窗戶破裂、屋頂漏水。（芥菜種會提供）

芥菜種會在蘭嶼幫助的認養童家庭，受颱風影響窗戶破裂、屋頂漏水。（芥菜種會提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
蘭嶼缺飲用水源 台東縣府媒合提供淨水設備
2023/10/08 12:09

蘭嶼缺飲用水源 台東縣府媒合提供淨水設備
全力救災 林右昌：蘭嶼風災復原進度超前
2023/10/08 11:20

全力救災 林右昌：蘭嶼風災復原進度超前

大寮捷運增值圈「大港祥賀」三代墅 新完工
芥菜種會首座食農基地 落腳煤源部落
2023/08/26 05:30

芥菜種會首座食農基地 落腳煤源部落
芥菜種會全台首座三一食農文化教育基地 尖石煤源部落揭牌
2023/08/25 14:03

芥菜種會全台首座三一食農文化教育基地 尖石煤源部落揭牌

百貨週年慶首選聯邦卡 樂享豪禮優惠
生活今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播