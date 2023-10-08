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新北土城2處社宅年底完工 近捷運永寧站、154戶明年初招租

新北市土城大安段社會住宅預計今年底完工，提供88戶。圖為土城大安段外觀。（城鄉發展局提供）

新北市土城大安段社會住宅預計今年底完工，提供88戶。圖為土城大安段外觀。（城鄉發展局提供）

2023/10/08 11:59

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市土城區永和段及大安段社會住宅將於今年底完工，鄰近捷運永寧站，皆為工業區變更回饋捐贈，預計提供154戶，明年初辦理公告招租，未來將依據民眾可負擔能力，以租金所得分級制度提供申請，照顧市民居住需求。

城鄉發展局表示，土城永和段及大安段2處社宅距離捷運永寧站步行約5分鐘可到達，鄰近台65線及高速公路，交通便捷，周邊有百貨商場、圖書館、活動中心，鄰近土城桐花公園，生活機能多元，未來投入營運後，將成為租屋族在都市生活的另一種選擇。

城鄉局說明，2處社宅皆是以「工業區變更回饋捐贈」方式取得的可建築用地，其中土城永和段為1棟地上12層、地下3層共66戶的青年社會住宅，土城大安段為1棟地上10層、地下3層88戶的青年社宅，室內空間在規劃設計階段納入環境永續概念，融入綠建築、智慧建築、通用設計等，曾獲得國家卓越建設獎，預計今年底前完工，明年初辦理公告招租作業。

城鄉局長黃國峰指出，社宅政策需長期穩健地持續推動，新北市透過多元取得策略增量社宅，包括都更分回、容積獎勵捐贈、多元社福、整體開發等方式，未來土城區包含營運中、興建中及規劃中的社宅，共可提供約6000戶以上。

新北土城永和段社會住宅預計今年底完工，將提供66戶。（城鄉發展局提供）

新北土城永和段社會住宅預計今年底完工，將提供66戶。（城鄉發展局提供）

新北市土城區年底再添2處社會住宅完工，圖為社宅室內空間。（城鄉局提供）

新北市土城區年底再添2處社會住宅完工，圖為社宅室內空間。（城鄉局提供）

新北市土城區年底再添2處社會住宅完工，圖為社宅客廳。（城鄉局提供）

新北市土城區年底再添2處社會住宅完工，圖為社宅客廳。（城鄉局提供）

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