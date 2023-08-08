下地獄只要50元！ 農曆7月網揪團彰化南天宮18層地獄試膽

農曆7月將屆，農曆七夕有許多情侶會到彰化南天宮「18層地獄試膽」。（記者湯世名攝）

2023/08/08 22:51

〔記者湯世名／彰化報導〕距離農曆7月俗稱「鬼門開」的8月16日只剩不到10天，往年鬼月期間大熱門的彰化市南天宮18層地獄，最近有網友相揪準備在鬼月前往「試膽」，有網友說，他台北的朋友來彰化去18層地獄參觀驚訝加驚豔，「花50元下地獄太值得了」，絕對要揪團再去，另有人說，誰說彰化無聊！大家組個團下18層地獄看看，還電動的喔，看看還無不無聊。

南天宮工作人員說，這些年來18層地獄電動人偶、鬼卒損壞率愈來愈高，身上穿的衣物也舊了又破損，因此維修費用也愈來愈高，但他們仍咬牙苦撐，票價仍維持不變，全票只有50元、軍警學生票40元、兒童30元。平常「遊地府」的遊客不多，真正有人潮的時候是俗稱「鬼月」的農曆7月，總會有年輕人、情侶或網友揪團花小錢來「試膽」，尤其是七夕情人節前來「下地獄」的情侶特別多。

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有網友稱，小時候去那裡有點害怕，厲害的是幾十年了還在還沒退流行；還有民眾說，南天宮18層地獄估計全台灣有1/3的人口都去過；還有人說身為彰化的孩子，一定要來這裡，一點都沒變，跟他40年前的都一樣；還有網友稱，第1次是被突然發出的大笑聲嚇到，第2次是被突然陷下去的地板嚇到。更有人指出，有人說彰化無聊，要不要組個團下18層地獄看看，還電動的喔，「看你還無不無聊！」

不過也有網友認為，這裡面最恐怖的不是18層地獄，而是年久失修愛動不動的電動人偶，在你以為壞了沒心理準備時突然啟動；也有網友認為，18層地獄的電動人偶再不進步，就沒人要去了；也有人說票價50元，有被騙的感覺。

位於2樓的18層地獄進入後首先遇到奈何橋，橋面會突然震動「轟隆」一聲，緊接著是人偶慘遭負責行刑的「鬼卒」開腸剖肚、砍頭、下油鍋、以鐵勾勾舌頭等酷刑，儘管是電動人偶，在陰暗燈光效果下仍十分血腥恐怖。18層地獄除了有各殿閻王和牛頭馬面、鬼卒，每個受刑罰的罪人旁都豎立著令牌，說明他犯了什麼罪，包括有司法黃牛、假藥害人、放高利貸、詐騙集團等，其中甚至還有槍殺刑警的罪人，被鬼卒開腸剖肚，警世意味濃厚。

4樓還有更恐佈的「魔界怪譚」，也就是俗稱的鬼屋，但更陰暗、可怕，淒厲的聲光效果嚇壞不少人。

彰化南天宮魔界怪譚也就是所謂的鬼屋，不少人在這裡嚇破膽。（記者湯世名攝）

彰化南天宮18層地獄多半是人偶慘遭負責行刑的「鬼卒」開腸剖肚、砍頭、下油鍋、以鐵勾勾舌頭等酷刑。（記者湯世名攝）

彰化南天宮18層地獄多半是人偶慘遭負責行刑的「鬼卒」開腸剖肚、砍頭、下油鍋、以鐵勾勾舌頭等酷刑。（記者湯世名攝）

彰化南天宮18層地獄票價已數十年未變動。（記者湯世名攝）

彰化南天宮是中部地區唯一設有18層地獄的廟宇。（記者湯世名攝）

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