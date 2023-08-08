扯！店家擅自加大餐點份量要求多付錢 一查發現是慣犯

網友於居酒屋點了三樣菜，怎料店家做錯餐點份量，還要求加收費用。（擷自爆怨2公社）

2023/08/08 23:28

〔即時新聞／綜合報導〕不少人都有店家送錯餐點的經驗，一名網友日前於網上抱怨自己遭店家送錯餐點份量，卻被要求多付款的用餐體驗，事後更得知店家竟是「慣犯」！

一名網友於爆怨2公社發文，稱自己近日與友人到林口一間居酒屋用餐，兩人點了三樣菜，分別是小份的高麗菜、小份的蒜泥白肉及麻油煎蛋。兩人用餐到一半時，店員突然告知說，剛才上的餐點做錯做成大份了，原PO詢問「所以是要收我們大份的錢嗎？」怎料店員竟回「對！」，原PO表示他們本來就只要點小份的，店員竟臭臉瞪了一眼並將餐點端走！

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過了10分鐘後，店員將餐點換成小盤且量非常少，一句話也沒說就放在桌上，讓原PO感受非常差。與老闆娘反應之後，只回說「因為你們不願意付大份的錢，所以我們也不可能收小份的錢卻給大份的餐」。傻眼回覆讓原PO無法接受，怒喊「我們第一次點這道菜，哪知道你們的小份份量是怎麼樣？況且是你們師傅的失誤，為什麼員工來的時候卻是用『告知』的態度，通知我們要收大份的餐錢？」。

原PO後來也在Google評論上，發現也有許多人遭店家「擅自加大」餐點份量多收錢，令她相當傻眼，直呼「我覺得這家餐廳很不老實，個人不會再去用餐了！」。

文章發布後不少網友表示，店家根本是強迫消費，「一聽就知道故意的」、「如果是常態，店家很不老實啊！」、「其他的肉，跑去別人的桌上嗎？」，也有人說「我是客人我會付，我是店家我會招待算小份的錢」、「我有遇過這樣的情況，但老闆說是他們疏忽，所以招待大份，算小份的錢」。

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