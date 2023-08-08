為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

外界質疑未積極要求電信業落實身分查核 NCC：絕無怠惰卸責

外界質疑NCC護航鏡電視、打詐不力，NCC今日連忙發聲明澄清。（資料照，記者丁奕攝）

外界質疑NCC護航鏡電視、打詐不力，NCC今日連忙發聲明澄清。（資料照，記者丁奕攝）

2023/08/08 20:04

〔記者丁奕／台北報導〕今（8）日外界質疑國家通訊傳播委員會（NCC）未積極監理電信業者落實身分查核（Know Your Customer 簡稱KYC）風險管理。NCC澄清，今年已發布KYC相關指引，並多次至業者營運處檢查、也與檢警聯合檢查，絕無怠惰卸責情事。

NCC表示，電信業者本應依法落實身分查核及登錄用戶資料，NCC今年6月16日公布「電信事業受理申辦電信服務風險管理機制指引」後，除強化電信業者身分查核外，業者也應自主建立稽核抽測機制並向NCC提出報告，同時NCC也將邀請專家學者組成外部查察小組，進一步了解業者內部控管機制是否正常運作。

外界稱NCC僅被動接受通知後，才會啟動調查。NCC指出，今年3月22日「企業便利簡訊服務」裁處案及「Starlink Media Co. Ltd.」裁處案，即為自主行政訪查時發現，進而認定裁處200萬；另今年8月2日「羅楷傑8家企業社案」中，另依事證發現4案，1案已裁處，其餘3案仍在行政調查程序當中。

NCC說明，為遏止用戶號碼或電信服務淪為詐騙工具，NCC於頒布上指引後至今，已有12次至業者營運處所進行檢查，3次與檢警共同聯合檢查，宣導防制詐欺及電信門號管理56場。針對過往高風險客戶，也督促電信業者落實用戶身分查核並加強管理。

NCC強調，NCC所負責之「堵詐」工作，無論是電信之技術或監理面，皆會配合相關機關持續精進打詐措施，不會有怠惰、放任詐騙之情事，後續將視社會環境變化，配合整體政府防詐政策等，作滾動式檢討及調整，以全力協助犯罪偵查。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
員工教導倒賣門號給中國詐團 台灣之星 被罰1600萬
2023/08/03 05:30

員工教導倒賣門號給中國詐團 台灣之星 被罰1600萬
員工轉售2.4萬個門號給中國詐團 NCC重罰台灣之星1600萬
2023/08/02 19:47

員工轉售2.4萬個門號給中國詐團 NCC重罰台灣之星1600萬

骨骼痠痛恐是血液癌症骨轉移警訊！
海峽電信近千門號涉詐輕罰30萬挨批 NCC澄清：適用法規不同
2023/07/27 14:37

海峽電信近千門號涉詐輕罰30萬挨批 NCC澄清：適用法規不同
台灣之星2門號涉詐 NCC開罰100萬
2023/07/26 17:13

台灣之星2門號涉詐 NCC開罰100萬

中年「中廣」不聽話 開啟燃脂行動秘訣
詐團愛用黑莓卡 NCC：未來要實名認證避免淪為犯罪工具
2023/07/12 14:20

詐團愛用黑莓卡 NCC：未來要實名認證避免淪為犯罪工具
生活今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播