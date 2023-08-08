外界質疑未積極要求電信業落實身分查核 NCC：絕無怠惰卸責

外界質疑NCC護航鏡電視、打詐不力，NCC今日連忙發聲明澄清。（資料照，記者丁奕攝）

2023/08/08 20:04

〔記者丁奕／台北報導〕今（8）日外界質疑國家通訊傳播委員會（NCC）未積極監理電信業者落實身分查核（Know Your Customer 簡稱KYC）風險管理。NCC澄清，今年已發布KYC相關指引，並多次至業者營運處檢查、也與檢警聯合檢查，絕無怠惰卸責情事。

NCC表示，電信業者本應依法落實身分查核及登錄用戶資料，NCC今年6月16日公布「電信事業受理申辦電信服務風險管理機制指引」後，除強化電信業者身分查核外，業者也應自主建立稽核抽測機制並向NCC提出報告，同時NCC也將邀請專家學者組成外部查察小組，進一步了解業者內部控管機制是否正常運作。

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外界稱NCC僅被動接受通知後，才會啟動調查。NCC指出，今年3月22日「企業便利簡訊服務」裁處案及「Starlink Media Co. Ltd.」裁處案，即為自主行政訪查時發現，進而認定裁處200萬；另今年8月2日「羅楷傑8家企業社案」中，另依事證發現4案，1案已裁處，其餘3案仍在行政調查程序當中。

NCC說明，為遏止用戶號碼或電信服務淪為詐騙工具，NCC於頒布上指引後至今，已有12次至業者營運處所進行檢查，3次與檢警共同聯合檢查，宣導防制詐欺及電信門號管理56場。針對過往高風險客戶，也督促電信業者落實用戶身分查核並加強管理。

NCC強調，NCC所負責之「堵詐」工作，無論是電信之技術或監理面，皆會配合相關機關持續精進打詐措施，不會有怠惰、放任詐騙之情事，後續將視社會環境變化，配合整體政府防詐政策等，作滾動式檢討及調整，以全力協助犯罪偵查。

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