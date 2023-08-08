桃園、龜山部分地區 8/19停水或降壓16小時

桃園、龜山部分地區19日停水或降壓16小時，停水3萬4528戶、降壓5萬7250戶。（記者鄭淑婷攝）

2023/08/08 16:19

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕台水公司配合台電公司辦理「69kV松樹~介壽線遷移改建停電施工合併大湳系統送龜山林口複線工程-管（三-1）」，桃園、龜山部分地區將於19日上午6點到晚上10點，停水或降壓16小時，停水戶數約3萬4528戶、降壓戶數約5萬7250戶，桃市府經發局提醒，請民眾於停水前6小時完成儲水，避免集中於開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用。

停水區域包括桃園區大樹里、建國里、福安里、豐林里、大豐里、武陵里、福林里、雲林里、文明里、文化里、玉山里、南華里、萬壽里、南門里、大林里；龜山區山德里（山鶯路雙號側、山鶯路1巷、2巷、3 巷、130巷、山鶯路將軍巷等沿線巷弄），龜山工業區縱貫鐵路以西、桃園後站方向。

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降壓區域包括桃園區寶山里、寶慶里、中和里、成功里、西湖里、瑞慶里、寶民里、東門里、大興里、三民里、中寧里、忠義里、青溪里、春日里、長美里、民生里、北門里、同德里、寶安里、明德里、大業里、朝陽里、文昌里、東山里、西門里、福元里、泰山里、永興里。

經發局表示，停水期間請民眾關閉抽水機電源，避免馬達空轉過久產生高溫致損壞或造成火災，恢復供水後若仍無（缺）水，請通知自來水公司或經發局立即處理，有任何供水問題可電洽自來水公司24小時免付費服務專線1910，或向當地里長洽詢；相關停復水資訊可上自來水公司網站查詢。

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