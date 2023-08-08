台電與中油在苗栗新設施 遭縣長鍾東錦怒責

台南市一家科技公司去年底在苗栗縣公館鄉五谷村五谷一路租下一處荒廢農地，興建電能儲存場，地方人士質疑有安全疑慮，引發強烈反彈。（苗栗縣政府提供）

2023/08/08 15:20

〔記者張勳騰／苗栗報導〕有業者在苗栗縣公館鄉承租荒廢農地秘密興建電能儲存場，施工期間低調保密到家，未主動對外說明工程內容，引發地方居民強烈反彈；苗栗縣長鍾東錦今（8日）天在縣務會議中，怒批台電公司與相關單位的手段簡直「偷雞摸狗」、「瞞天過海」，更是公務機關最壞的示範。鍾強調，有些必要的公共設施，應該開大門、走大路，充分與地方溝通。

台南市一家科技公司去年底在苗栗縣公館鄉五谷村五谷一路租下一處荒廢農地，興建電能儲存場，最近儲存場完工，村民得知用途後引發強烈不滿，質疑有安全疑慮，村民們要求業者舉辦正式說明會釋疑。

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對此在縣務會議中，除由各目的事業主管單位討論其合法性，更引起鍾東錦的高度關注，指示邀集相關單位與居民會勘處置。

縣府工商發展處說明，公館儲能場案係前年九月向能源局申辦的設施，台電公司於今年1月送電運轉。因能源局和台電公司未函告業者應依都計相關法令先行申請土地容許後，始得設置使用的規範；因此，縣府已函請能源局及營建署函釋後續處置程序外，另預定10日邀集能源局、台電公司、消防局、地方機關、民代及業者，分別會勘公館1場、頭份1場及竹南2場，並限期完成說明會，再依法審核土地使用。工商處呼籲，設置電能儲存場，務必申辦土地容許使用。

鍾東錦則抨擊，科技業者與台電公司的做法不夠正派、非常不妥，也是公務機關最壞的示範！質疑是做什麼見不得人的事；才會偷雞摸狗、搞小手段；鍾東錦話鋒一轉指向中油公司，抨擊中油正著手在通霄鐵砧山地區，推動碳封存CCS試驗場域規畫案，也意圖瞞天過海。

鍾東錦指出，中油這項規畫案同樣未事先知會地方，縣政府和通霄、苑裡鎮長都是看媒體報導才知情，搞得令人非常生氣，面子也掛不住，這簡直是開玩笑，手法非常可惡、太欺負地方了。

鍾東錦強調，中央如果要在地方做什麼設施，只要是對的，地方一定會支持，他本身來自企業界，深知電力不論在產業或民生都是必需的，不能無理反對電力設施，但公務機關之間，最起碼要開大門、走大路，而不是偷偷摸摸，如果手段齷齪、用盡計謀想瞞天過海，這樣實在不好；反之，若讓地方政府事先了解、充分溝通，或許能從旁協助，如此一來，計畫的推動會更順利。

台電苗栗區營業處回應，五谷一路儲能場於申辦當時，程序完全合於當時法規，並未刻意跳過地方，該案場用地是乙種工業區，前年9月申請1.2MW，今年年1月檢驗掛表接電，屬前期申設案件，並未限制儲能場址；但於併網審查意見書注意事項提醒業者，須取得土地主管機關同意文件後，才可辦理檢驗接電事宜。

苗栗區營業處表示，苗縣府於今年5月訂定「苗栗縣都市計劃甲種乙種工業區土地申請設置儲能系統認定為必要公共服務設施審查要點」，惟業者未同步向苗縣府申請土地容許使用，苗縣府可以依要點要求補正。

有業者在苗栗縣公館鄉秘密興建電能儲存場引反彈，苗栗縣長鍾東錦在縣務會議中怒斥偷雞摸狗手段，是最壞示範。（苗栗縣政府提供）

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