彰縣線西第1家五星級日照中心父親節啟用

線西鄉衛生所、線西秀和苑日照中心今天開幕啟用，號稱是線西第1家五星級的日照中心，等級媲美涵碧樓。（記者湯世名攝）

2023/08/08 14:46

〔記者湯世名／彰化報導〕父親節大禮，彰化縣線西鄉衛生所、線西秀和苑日照中心今天開幕啟用，縣長王惠美致詞表示，這是線西鄉第1家五星級的日照中心，等級媲美涵碧樓，衛生福利部補助6300萬元、縣府自籌700萬元，工程總經費7000萬元，將提供在地民眾更好的衛生醫療保健及長照優質服務。

王惠美表示，過去，衛生所矮舊簡陃，現今，整合後，設備新穎完善，對地處偏鄉的線西鄉，在衛生醫療資源相對缺乏下，鄉親到衛生所將有更好的環境與設備。整合大樓規劃地上4層，1樓是衛生所健康照護空間，2樓是不老健身房，3樓為日照中心，四樓為老人健康促進空間。

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她進一步指出，線西鄉總人口數1萬6240人，其中65歲以上老年人口數2782人，佔全鄉17.1%，如何讓長輩就地安養就地老化，一直是縣府努力的目標，3樓日照中心，感謝由彰濱秀傳醫療體系專業團隊進駐服務鄉親，可服務40位失能、失智長輩，空間規劃有多功能活動區、運動復能區、開放式廚房，特別設有4床日式風格的臨時住宿空間，鄉親外出時，可讓家人來臨時住宿。

王惠美強調，縣府積極向中央爭取前瞻基礎建設「城鄉建設公共服務據點整備-整建長照衛福據點計畫」，截至今年6月，已爭取補助款共16億1523萬元，將布建51處長照服務據點，已完工共34案，工程施工中有7案，規劃設計階段有10案，計畫完成後彰化縣將達成中央期望各縣市一國中學區一日照佈建的政策，縣內41個國中學區均有日照中心設立。

蒞臨開幕的衛福部常務次長周志浩則表示，很開心看到故鄉這棟大樓整合衛生所及長照服務，帶給鄉親更好的服務，照顧到更多老人家及需求，相信也可以成為其他衛生所學習的榜樣。台灣保健衛生和基層醫療之所以做得很好，就是因為有衛生所，這也是台灣的優勢。彰化計畫投資9處衛生所，中央補助約2億8000多萬元，包含今天的，有7處衛生所已做好整合，剩下3處衛生所，預計9月底要開工，之後馬上要招標、規劃設計，相信未來3處衛生所重新換裝，可以如期如質完工，讓縣民更加幸福。

線西鄉衛生所、線西秀和苑日照中心今天開幕啟用，縣長王惠美（右2）體驗健身器材。（記者湯世名攝）

彰化縣長王惠美（左）與衛福部常務次長周志浩（右）一起體驗健身器材。（記者湯世名攝）

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