曾是穿山甲「殺戮煉獄」 台灣今成全球保育基地

穿山甲媽媽利用尾巴背負穿山甲寶寶。（「穿山甲博士」孫敬閔提供）

2023/08/08 05:59

首次上稿 00:12

更新時間 05:59

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解密保育類穿山甲！ 沒牙長舌、一夫多妻但也有例外...

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被當成土地公？ 穿山甲鄉野傳說一籮筐

〔記者蘇福男／專題報導〕半世紀之前，台灣靠著每年出口6萬張穿山甲皮革，賺取大筆外匯，一度淪為穿山甲的「殺戮煉獄」；如今台灣穿山甲野外族群密度可能高居全球之冠，堪稱是「穿山甲最後的保育基地」，但與此同時，台灣穿山甲也正面臨路殺、捕獸鋏和流浪犬攻擊的生存威脅。

站在省道台28線24.5公里處放眼望去，盡是一望無際的保安林和國有林地，不遠處的馬頭山，是高雄田寮區鹿埔、旗山區三協和內門區瑞山、內南社區的交界淺山，海拔200、300公尺的泥岩惡地，周遭都是人跡罕至的刺竹林，大片棲地和竹葉腐朽引來的螞蟻、白蟻群聚，正是穿山甲最喜歡的居住環境和食物，南部泥岩惡地是國內近年來新發現的穿山甲世外桃源。

「當今國外已難再見到穿山甲蹤跡，但台灣穿山甲族群粗估約有2萬隻，尤其台東鸞山地區每平方公里有12隻穿山甲活動，密度可能高居全球之冠」，「穿山甲博士」、屏東科技大學野生動物保育研究所助理教授孫敬閔說，穿山甲是夜行、穴居野生動物，全世界對其生活史相關研究極為有限，野外田調族群相對數量只能從洞穴數量多寡或自動相機拍攝頻度來推估。

孫敬閔曾在馬頭山一處香蕉園邊坡方圓100公尺發現到30、40個洞穴；馬頭山自然人文協會則統計3年來有16隻穿山甲遭流浪狗咬死，5隻在橫越馬路時慘遭路殺，附近居民也不時與穿山甲不期而遇，「馬頭山穿山甲數量之多超乎想像！」

穿山甲是全世界唯一有鱗片覆蓋的哺乳類動物，沒有牙齒，利用長舌覓食蟻類、生性膽小、遇到危險會蜷縮成一球等奇特習性，讓穿山甲自古即披著一層神祕面紗，早期台灣人即有利用和食用穿山甲的習慣，但穿山甲標本和皮革製作技術都是跟日本人學的，另華人認為穿山甲肉有活瘀通血功能、鱗片有助通乳，皮革堅韌、紋理優美，是比鱷魚皮還高級的皮革，都是穿山甲遭到濫捕的主因。

1950到1970年代是台灣穿山甲皮革加工巔峰期，當時每個月可產出5千張穿山甲皮，出口到美、日等國，1980年代台灣山產店每年賣出超過2千隻穿山甲，十多年的大獵捕讓台灣穿山甲族群元氣大傷，至今仍名列全球瀕臨絕種的保育類動物。

在《瀕臨絕種野生動植物國際貿易公約》、《培利修正案》等國際保育壓力下，1989年政府頒布《野生動物保育法》，明令禁止捕獵、販賣保育類動物，穿山甲為首波納入保育名單，30多年來在公私部門齊心協力下，幾遭滅絕的穿山甲族群才得以在台灣島嶼止跌回升。

孫敬閔去年6月起，陸續在馬頭山4隻暱稱「阿花」、「阿草」、「阿嘉」和「老牛母」的穿山甲鱗片裝上追蹤器，透過無線電追蹤監測牠們的成長歷程和活動範圍，並從「便便」了解此地穿山甲的伙食狀況。

孫敬閔說，穿山甲是獵蟻高手，一坨排遺（糞便）約有數萬隻的螞蟻、白蟻殘骸，以此推算1隻穿山甲1年約可吃掉3千萬隻螞蟻、白蟻，之前研究發現，東部的穿山甲可吃到70多種螞蟻、4種白蟻，「馬頭山的穿山甲螞蟻菜色雖不多，但都是好吃的物種，尤其南部梅雨季大爆發的大水蟻（台灣土白蟻），富含50%脂肪，可增加育幼期間穿山甲媽媽的奶水營養。」

孫敬閔憂心忡忡表示，穿山甲在台灣沒有天敵，但卻面臨路殺、捕獸鋏和流浪犬攻擊的生存威脅，他說，狗是外來種，台灣山區粗估約有16萬隻的流浪狗四處流竄，這些流浪狗會攻擊穿山甲等淺山物種，穿山甲的尾巴是犬隻最常攻擊的部位，而尾巴是穿山甲身體非常重要的部位，是母穿山甲背負幼獸的部位，一旦斷尾受傷，將嚴重影響野外競爭力和育幼能力，也可能導致小穿山甲夭折！

流浪狗短時間不易處理，孫敬閔認為仍應逐漸減少數量和禁止餵養，他並建議在馬頭山等生態敏感區優先實施移除，以減少對穿山甲等野生動物的威脅。

省道台28線24.5公里處，人跡罕至的刺竹林、南部泥岩惡地，是國內近年來新發現的穿山甲世外桃源。 （記者蘇福男攝）

穿山甲生性膽小、遇到危險會蜷縮成一球自我保護。（「穿山甲博士」孫敬閔提供）

穿山甲一旦斷尾受傷，將嚴重影響野外競爭力和育幼能力，也可能導致小穿山甲夭折！（「穿山甲博士」孫敬閔提供）

公路總局在台28線田寮、旗山路段豎立告示牌，提醒駕駛當心動物減速慢行。（記者蘇福男攝）

「穿山甲博士」孫敬閔透過無線電追蹤監測穿山甲的成長歷程和活動範圍。（記者蘇福男攝）

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