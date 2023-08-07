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    曾文水庫蓄水率重回5成 秋冬雜作灌溉無虞、有助明年一期稻插秧

    卡努颱風帶來的豐沛水氣，讓曾文水庫蓄水量大進補，有望緩解嘉南平原旱象。（資料照）

    卡努颱風帶來的豐沛水氣，讓曾文水庫蓄水量大進補，有望緩解嘉南平原旱象。（資料照）

    2023/08/07 18:51

    〔記者陳嘉怡／台北報導〕卡努颱風外圍環流及西南氣流挾帶豐沛水氣，曾文水庫蓄水量大進帳，蓄水率重回5成，有望緩解嘉南平原吃緊的水情。農田水利署表示，這波降雨帶來的蓄水量，能讓今年秋冬雜作灌溉無虞，並有助於明年一期稻作插秧。至於嘉南灌區目前已停灌休耕的二期稻作，因為已過了插秧時節，全面節水停灌措施仍須繼續進行。

    曾文水庫是全國容量最大的水庫，並肩負穩定嘉南平原灌溉用水的重任。但去年汛期以來，南部降雨量少，今年梅雨降雨又不如預期，曾文水庫整體蓄水率下降到低於2成，水情相當嚴峻。農業部在7月初公告，嘉南灌區二期作第3到第6組約2.9萬公頃稻田停灌休耕，創下該灌區全年休耕首例。

    憑藉卡努颱風西南氣流帶來的水氣，曾文水庫上游持續降雨，3天來已補水約1.4億立方公尺，終於讓曾文水庫水情大進補，蓄水率從原本約2成左右，一口氣增加將近3成，截至今日15時蓄水率已達52.5%，有效蓄水量逾2.66億立方公尺。

    農田水利署長蔡昇甫表示，颱風帶來的降雨為曾文水庫增加很大的蓄水量，今年秋冬雜作灌溉無虞，也有助於嘉南平原明年一期稻作的插秧工作。不過其實曾文水庫的蓄水率也才剛好超過5成，距離蓄水量充沛，仍然還有一段距離。

    至於已宣布停灌休耕的二期稻，蔡昇甫表示，這波降雨來的比較晚，按照農時，嘉南地區的二期稻作最晚要在7月23日前完成插秧，但現在已超過插秧最合適的時間點，稻作如果太晚插秧會影響產量，甚至會沒有收成，因此嘉南灌區二期稻作的全面節水灌溉措施仍會繼續進行，停灌田區的農民不耕作，可依相關規定向農水署領取補償。

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