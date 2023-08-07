房貸戶支持專案 林右昌：合格受惠達35萬戶、突破百億

內政部長林右昌表示，「中產以下自用住宅貸款戶支持專案」第2期合格戶約10萬戶，目前已累計核定超過35萬戶，發出逾百億元。（資料照）

2023/08/07 10:13

〔記者林欣漢／台北報導〕內政部長林右昌今日表示，「中產以下自用住宅貸款戶支持專案」第2期合格戶約10萬戶，將於8月10日由金融機構陸續撥款，目前該專案已累計核定超過35萬戶，發出逾百億元，林右昌提醒，專案申請期限至今年12月29日下午5時止，呼籲符合資格民眾申請。另7萬多戶不合格案件，近期將透過中華郵政寄發駁回函。

林右昌說明，首批核定戶25萬1629戶自7月10日起陸續由金融機構撥款，迄今已發放25萬1160戶，撥付達成率為99.8%。第2期10萬戶支持金將於8月10日直接存入核定戶。

請繼續往下閱讀...

而目前申請案經勾稽查核，約有7萬3000戶不合格戶，不合格原因以「無購置住宅貸款（或非屬購置住宅貸款）」最多，計有4萬8320戶，約占7成，分析可能的原因包括規定基準日2月28日前貸款已結清、無貸款，或是屬於理財型房貸及周轉金貸款等，而非屬於購置住宅貸款；其次為「原始核貸金額逾臺北市住宅850萬元、其他直轄市、縣（市）住宅700萬元」，計有2萬2123戶。

內政部表示，不合格戶後續將依本專案作業須知規定，透過中華郵政寄送紙本駁回函予民眾；因本專案貸款部分資格審核，是由金融機構負責，申請人如有疑問，請逕洽貸款的金融機構確認。

林右昌指出，中產以下支持專案開放申請迄今，民眾申請件數已累計逾63萬，已有42萬件完成審查，部分案件因案件複雜、申請貸款時間久遠、須確認家庭成員有無房貸等情形，要花較長時間審認，倘民眾至「中產以下自用住宅貸款戶支持專案線上申請網站」（https://has.cpami.gov.tw/midloanPublic/）系統查詢後，發現申請案件仍於審查中或尚未收到公文通知，請耐心等待與體諒，營建署將積極查核，分批公布核撥結果與名單。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法