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    太麻里熱氣球光雕 3600人海灘共迎浪漫曙光

    台東縣府今天清晨在太麻里曙光園區舉辦熱氣球光雕音樂會。（記者黃明堂攝）

    台東縣府今天清晨在太麻里曙光園區舉辦熱氣球光雕音樂會。（記者黃明堂攝）

    2023/08/07 09:46

    〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣府舉辦熱氣球光雕音樂會第5場，今天清晨在太麻里鄉千禧曙光紀念園區上場，3600名遊客在在曙光升起時刻，欣賞魅力四射的熱氣球，直呼不虛此行。

    活動邀請曾獲海洋大賞的「MAFANA」樂團，帶來多首曲目為活動開場，接著搭配5顆熱氣球，伴隨著第一道曙光與熱氣球發光發熱的相輔相成下，讓遊客充滿幸福的正能量。在活動的最後，邀請曾於台灣原創流行音樂大獎原住民組獲得大賞佳績的「旮勒思南樂團」，以舒服且溫暖的音樂搭配唯美的曙光熱氣球作為壓軸演出，視覺及聽覺的雙重饗宴使現場球迷朋友陶醉於音樂、熱氣球及太平洋的唯美氣氛。

    不少民眾為了以最佳角度欣賞浪漫美景，在活動開始前就已來到岸邊鋪上野餐墊等待，攝影師群也在天色尚未破曉時，在岸邊一字排開，等著捕捉美妙的感動時刻。太麻里曙光光雕音樂會深受各地民眾肯定及愛戴，進而促進當地觀光及經濟，創造互利雙贏的盛況。

    縣政府表示，將熱氣球帶到各鄉鎮市辦理，今年已在成功三仙台、池上大坡池順利舉行，近期台東地區天氣不太穩定，縣府謹慎應對，希望遠道而來的遊客都能觀賞到熱氣球，所幸天氣幫忙，曙光光雕音樂會如期在今天清晨4點登場，共有東球、曙光球、彩虹球、南瓜球及天際藍等5顆熱氣球與球迷朋友們見面。

    後續熱氣球光雕音樂會還有8/10鹿野高台、8/17國際地標、8/24知本溫泉區以及8/28的鹿野高台閉幕光雕音樂會。

    台東縣府今天清晨在太麻里曙光園區舉辦熱氣球光雕音樂會。（記者黃明堂攝）

    台東縣府今天清晨在太麻里曙光園區舉辦熱氣球光雕音樂會。（記者黃明堂攝）

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