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    今仍西南豪雨、北東暖熱型態 吳德榮：中南部慎防致災雨

    今西南季風帶來不穩定大氣，迎風面中南部有局部短暫陣雨或雷雨的機率。（資料照）

    今西南季風帶來不穩定大氣，迎風面中南部有局部短暫陣雨或雷雨的機率。（資料照）

    2023/08/07 09:42

    〔即時新聞／綜合報導〕受西南季風影響，台灣南北大不同，西南部降下豪雨，屏東春日鄉累積雨量達438毫米，北東飆高溫破38度，花蓮瑞穗鄉更達39.9度，今（7日）仍維持類似天氣型態，明起西南季風銳減弱，但水氣增多，西半部降雨範圍擴大，有大雷雨發生可能，應持續注意連日多雨而致災。

    中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「三立準氣象·老大洩天機」 指出，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今西南季風帶來不穩定大氣，迎風面中南部有局部短暫陣雨或雷雨的機率，山區有大雷雨發生、伴雷擊、強風、瞬間強降雨等隨劇烈天氣，仍有致災威脅；背風面晴熱、氣溫偏高，有焚風發生。今日各地區平地氣溫如下：北部25至38度，中部25至34度，南部24至33度，東部22至39度。

    週二至週五（11日）西南季風略減弱，但水氣增多，大氣仍很不穩定，降雨範圍擴大，西半部有局部陣雨或雷雨，中南部有大雷雨發生、伴隨劇烈天氣，應持續注意連日多雨而致災；週六、下週日（12、13日）水氣略減，大氣仍不穩定，西半部午後有局部陣雨或雷雨的機率。

    在日本東南方海面有熱帶擾動發展，吳德榮指出，第7號颱風「蘭恩」生成的機率已高達80％，但即使成颱，因緯度已高、距離又遠，導引氣流不向台灣，無侵台疑慮。

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