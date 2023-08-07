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    獨家》海豹現蹤屏東旭海！居民驚呼：眼花了嗎？

    屏東縣旭海海灘最近連續3天有人目擊海豹爬上沙灘休息，目擊民眾一度不敢相信，拍下影像後才確認。（潘姓民眾提供）

    屏東縣旭海海灘最近連續3天有人目擊海豹爬上沙灘休息，目擊民眾一度不敢相信，拍下影像後才確認。（潘姓民眾提供）

    2023/08/07 08:49

    〔記者蔡宗憲／屏東報導〕「我眼花了嗎？」海豹主要分布在溫帶和寒帶，在台灣恐怕只有動物園或海洋生物館園區才能看到；8月4日至6日，屏東縣旭海海灘卻連續3天有人目擊從未在台灣野外發現的生物，居民一度以為是大狗，拍下影片後確認是海豹，引來一片驚呼，甚至懷疑測「海生館跑出來的嗎」？屏東縣境內唯一飼養海豹的海生館強調，他們家的海豹還在，但2021年台灣東北角海濱也曾出現過海豹。

    「連續3天出現實在太神奇！」記錄下這罕見一幕的潘姓居民說，這頭海豹出沒在科研火箭發射的旭海三射坪沙灘周邊，許多駐紮在附近的軍人也都看到，大家一開始實在都很難相信，直到放大影片畫面討論，才確認真的是海豹；據說3年多前，楊姓居民也曾在這附近海岸目擊過，可惜當時沒拍下影像，「說出來被人家笑」。

    國立海生館營運單位海景公司指出，館內確實有一頭雌海豹，目前安全、健康在館內生活，沒有逃脫，屏東海域出現海豹確實令人驚奇，但2021年10月間，新北市鼻頭漁港內也曾出現過小海豹蹤跡，還曾爬上碼頭旁的木架休息，吸引民眾圍觀，歷史資料也曾記載1932年間台灣就有發現野生海豹的紀錄，2013年間，旭海不遠的台東蘭嶼東清灣海灘上也曾發現一隻斑海豹屍體。

    海景公司指出，海豹是海洋中的哺乳動物，屬於鰭足類生物，除了四肢特化成鰭狀之外，和其他鰭足類生物較大的區別是海豹沒有外耳廓，而且在地面上只能爬行移動。

    世界上共有18種海豹，分布範圍很廣泛，但通常皆位於溫帶和寒帶海域。屏東海生館所飼養的海豹為港灣海豹，主要出沒於大西洋及太平洋的海岸水域，以及波羅的海及北海，是分布最廣的鰭足類。另外曾經有報導指出沖繩海域也曾出現過海豹群蹤跡。海豹的食物主要為魚類和頭足類，通常會棲息於港灣或沿海岸線，有時也會到岸上休息。一般來說，他們通常會棲息在熟悉的環境。出現在台灣確實相當罕見。

    屏東縣旭海海灘最近連續3天有人目擊海豹爬上沙灘休息，目擊民眾一度不敢相信，拍下影像後才確認。（潘姓民眾提供）

    屏東縣旭海海灘最近連續3天有人目擊海豹爬上沙灘休息，目擊民眾一度不敢相信，拍下影像後才確認。（潘姓民眾提供）

    屏東唯一海豹應該是只在海生館內。（海生館提供）

    屏東唯一海豹應該是只在海生館內。（海生館提供）

    屏東唯一海豹應該是只在海生館內。（海生館提供）

    屏東唯一海豹應該是只在海生館內。（海生館提供）

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