颱風「卡努」釀139件災情 蔣萬安：明早6點恢復市容

台北市長蔣萬安富北市災害應變中心，主持卡努颱風工作會報。（記者蔡亞樺攝）

2023/08/03 21:12

〔記者蔡亞樺／台北報導〕卡努颱風來襲，台北市長蔣萬安今晚主持卡努颱風第3次工作會報時指出，今晚入夜到明天清晨風雨可能變大，希望相關單位盡速派員處理，預計明天清晨颱風脫離台北市區，綜合考量明天恢復正常上班上課，但山區可能造成較多路樹倒塌或邊坡土石流，相關局處辛苦一點，希望盡量在明早6點排除，在上班時間都能夠恢復通行。

北市府統計，到今晚9時止共有139件災情，均為輕微災情，路樹倒塌最大宗為58件，其次為建物輕微受損17件、交通號誌損壞14件、電力停電10件、廣告招牌欲墜8件、道路坑洞5件，道路基淹水、土石崩落及停水等僅零星件數，已有135件災情處理修復，未處理4件。

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蔣萬安指出，目前接獲災情139件，路樹倒塌最多，請工務局公園處接獲盡速派員處理，若需要相關單位支援請災害應變中心協調。民生基礎設施包括停電，請產業發展局督促台電盡速復電，入夜開始風雨變大，停電機率可能變高，積極協調台電盡速復電，接獲災情以風力造成建築物災情超過20%，外縣市發生鷹架掉落，請建管處呼籲商家店家加強穩固懸掛物，如果造成傷亡可能面臨相關責任。

蔣萬安說，今晚開始到明天清晨大風造成路樹倒塌、落葉雜物增加，在風雨漸歇之後盡速恢復市容，在明天上班尖峰時段請環保局盡速排除。入夜到明天清晨颱風影響北市最大，各單位持續加強留意各項災情，不可掉以輕心、戒慎恐懼，也呼籲民眾減少外出，待在家中避免意外。

蔣萬安還說，昨天下午4點實施「水門只出不進4小時後拖吊」新措施，看起來都很順利，謝謝車主配合將車遷走，另外百貨業者今日願意停止營業，以員工安全為優先考量給予肯定。他提到，明天恢復正常上班課，但幾個山區包括內湖、北投、士林，可能造成較多路樹或土石流，入夜之後請同仁辛苦一些，盡量在明早6點排除，在上班時間都能夠恢復通行，今晚嚴峻挑戰開始，請各局處嚴陣以待、全力以赴。

副市長李四川在會後受訪表示，依據氣象局報告，最晚明日清晨6點北部就會脫離颱風警戒區，因此明天正常上班上課。今日放颱風假但北市風雨並不明顯，李四川說，有些地區風雨還是滿大，符合停班停課標準，為確保市民安全就做這樣決定。

媒體問起桃園今日未放颱風假，網友灌爆桃園市長張善政臉書一事，李四川說，這個決定（指放颱風假）很困難，做過首長都知道會很困難，依照氣象局報告桃園未達停班停課規定卻停班課也會被罵，影響到經濟。

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