天使輪殘油抽除仍待海象許可 至少耗時30至45天

交通部次長祁文中於應變中心督導天使貨輪最新處置情形。（台灣港務公司提供）

2023/07/30 22:09

〔記者陳心瑜／台北報導〕帛琉籍貨輪天使輪21日凌晨於高雄港外海沉沒，釀貨櫃海上漂流、油污飄散。台灣港務公司表示，將擴大海面油污監測點，貨櫃部分，將擴大以多音束側掃聲納搜尋檢視沉沒貨櫃對航安影響之海域範圍，由南星灣延伸至大鵬灣、東港及小琉球等沿岸、漁港與商港船舶的進出航道。另預估殘油抽除須耗時30至45天。

台灣港務公司，擱淺於南星灣及沿岸之貨櫃，僅餘鳳鼻頭漁港港外1只貨櫃，其餘均沉沒海底，下一步將針對高雄港一二港口航道，持續搜尋有著礙航疑慮的沉沒貨櫃。

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台灣港務公司表示，今天（30日）協請海事工程公司及高雄科技大學派遣潛水員與測量船，於鳳鼻頭漁港周遭海域利用多音束側掃聲納搜尋吃水10公尺之內之海域，尋獲3處疑似沉沒貨櫃，交通部次長祁文中指出，併同鳳鼻頭漁港港外1只貨櫃於明（1）日優先處理，以確保航行安全。明日港務公司將繼續針對高雄港一二港口航道，進行搜尋是否有礙航之沉沒貨櫃。

台灣港務公司表示，海面油污之處理部分，港務公司除於陸上5處觀測站（蚵仔寮漁港、旗后燈塔、鳳鼻頭燈塔及一、二港口塔台）監視外，今天會議亦決議擴大岸際的監測點，包含旗津海水域場至福興宮以北、南星灣海岸線、蚵仔寮漁港、永新漁港及興達漁港等8處岸際巡視點合計13處。

台灣港務公司指出，據各觀測站今巡視結果，均未發現沿岸有油污染情形。海域監測部分，將增加空拍機及作業人力，並規劃監視責任區，並提高空拍巡視沉船鄰近海域之頻率，同時海軍與漁會等相關單位亦允諾於作業船隻出海時，協助巡視是否有油污情形，以即時通報港務公司處理。

台灣港務公司指出，有關沉船油艙堵漏部分，海事工程公司今天派遣兩梯次潛水人員下水檢視，天使輪4個油艙均未發現滲油，僅一處人孔疑似有微量洩漏點，明日將再度派遣人員下水搜尋可疑之滲漏油點並予以封堵。

台灣港務公司表示，有關油艙殘油抽除作業，海事工程公司已完成人員及裝備、船機調度，同時協請北部同業增援20位潛水人員加入該公司團隊，於海象允許前提下，立即執行船體殘油抽除作業，預計30至45天可完成。海事工程公司加派潛水人員，主動加強船體通氣孔、船體門窗、管線等防漏作業。

航港局指出，為配合海事調查相關作業，已限制天使輪所屬19名船員出境。同時為確保漁民獲成本與損害求償，航港局將發文請各漁會備妥相關單據，以利後續向船東求償。

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