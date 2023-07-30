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    「卡努」仍不排除海警 週四起留意西南風強風軸帶雨勢

    「卡努」仍不能排除週二海上颱風警報機率。（取自中央氣象局、資料照；本報合成）

    「卡努」仍不能排除週二海上颱風警報機率。（取自中央氣象局、資料照；本報合成）

    2023/07/30 20:01

    〔記者陳心瑜／台北報導〕今年第6號颱風「卡努」今天下午2時提前增強為中度颱風，將從北方遠海通過、不影響台灣，陸上颱風警報機率不高、但仍不能排除週二發布海上颱風機率。

    中央氣象局預報員張承傳表示，「卡努」暴風半徑持續擴大、強度持續增強，將朝北北西方往朝琉球海面接近，後半週西南風增強，中南部多雨。

    氣象局指出，卡努對陸地影響有限，僅迎風面短暫雨，但是北部、東半部海面風浪將隨颱風增大，明起至週三北部、東半部、恆春、馬祖沿海易有長浪，非必要勿前往海邊活動。

    明天全台雲量多、天氣稍不穩定，基隆北海岸、大台北偶零星短暫雨，清晨到上午西半部也有零星短暫雨，午後南部、花東地區和全台山區局部短暫雷陣雨，南部留意局部較大雨勢。全台高溫約32至34度，無雨時感受悶熱。

    卡努颱風週三最接近台灣

    週二起颱風外圍環流影響，北部為迎風面有短暫陣雨，外出帶雨具，南部在風場繞流影響下，偶有零星雨。中部、東半部多雲為主，午後山區有零星短暫陣雨，全台31度至34度，無雨時悶熱。背風側的花東地區留意局部焚風。

    週三是颱風最近台灣的一天，西南風漸增，雨區轉移到中南部，中南部局部、短暫降雨，北部降雨轉為零星。花東地區依然要留意局部焚風，台北盆地可能出現35度高溫。

    卡努可能在週四自中國上海一帶登陸，離台灣漸遠，但要留意西南季風受颱風影響增強的狀況，若西南季風強風軸正對台灣，將帶給中南部不小的雨勢。

    此外，氣象局氣候預報指出，8月中旬以前，西北太平洋的大低壓帶仍有熱帶擾動生成訊號，未來兩週水氣偏多，各地有降雨機會。

    「卡努」仍不能排除週二海上颱風警報機率。（取自中央氣象局）

    「卡努」仍不能排除週二海上颱風警報機率。（取自中央氣象局）

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