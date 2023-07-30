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    北市府赴東京推廣旅遊 邀日人感受「好久不見的台北」

    為期3天的「Taiwan Festa 台灣嘉年華」自7月28日起在日本東京代代木公園登場，今天結束。（台北市政府觀光傳播局提供）

    為期3天的「Taiwan Festa 台灣嘉年華」自7月28日起在日本東京代代木公園登場，今天結束。（台北市政府觀光傳播局提供）

    2023/07/30 18:24

    〔記者魏瑾筠／台北報導〕武漢肺炎疫後旅遊復甦，為推廣台北的創新遊程及多樣景點，台北市政府觀光傳播局赴日本東京參加「Taiwan Festa台灣嘉年華」，透過景點線上導覽、DIY手作體驗及舌尖美味等系列精彩活動，帶領日本民眾近距離體驗台北的旅遊風情，感受「好久不見的台北」，適逢日本暑假，現場吸引眾多想到台灣的旅遊人潮。

    為期三天的「Taiwan Festa 台灣嘉年華」於28日起至今日在東京代代木公園登場，觀傳局介紹，台北市的攤位設計以疫後新景點及廣受日本民眾喜愛的地標為主，包含經典必訪的台北101、年輕多元的西門町、復古老街大稻埕、新舊交融的四四南村及豐厚人文歷史的故宮博物院等，並打造富有「台北燈節」意象的網紅打卡景點「燈籠牆」。

    其中，DIY手作台北風情扇體驗活動最受歡迎，參加DIY體驗的日本人松本惠俐表示，手作扇子可放上各式各樣台北景點與特色，完成後不僅很有成就感，也更瞭解台北的人文風情，且扇子在正值酷暑的東京非常實用。對於台北美食非常有興趣的日本人石井幸枝則說，一直很嚮往台灣熱情的氛圍，已規劃至台北旅遊。

    「Taiwan Festa 台灣嘉年華」舉辦期間適逢日本暑假，現場吸引眾多喜歡台灣美食的人潮。（台北市政府觀光傳播局提供）

    「Taiwan Festa 台灣嘉年華」舉辦期間適逢日本暑假，現場吸引眾多喜歡台灣美食的人潮。（台北市政府觀光傳播局提供）

    台北攤位的DIY手作台北風情扇活動，十分受日本民眾喜愛。（台北市政府觀光傳播局提供）

    台北攤位的DIY手作台北風情扇活動，十分受日本民眾喜愛。（台北市政府觀光傳播局提供）

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