台南做工行善團持續為弱勢修屋 放颱風假仍不休息

台南市政府做工行善團不畏風雨，持續為弱勢族群修繕房屋。（南市勞工局提供）

2023/07/30 14:04

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南市政府「做工行善團」不畏颱風過境，仍依照既定期程努力為弱勢族群修繕房屋，今天在永康區完成第220戶，讓有中度肢體障礙的陳姓阿嬤，有更舒適的住家環境。

市政府勞工局長王鑫基表示，行善團今天兵分二路，前往永康與官田為弱勢族群修屋，個案都是貧苦的高齡阿嬤，協助她們打造暖心的生活空間。

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王鑫基強調，為弱勢修屋，行善團不分豔陽或驟雨，全力以赴，即使颱風過境期間，志工們也評估實際的天候狀況，持續依照既定期程來施作，就是希望能早日完成任務，犧牲假期，無私奉獻的精神令人感動。

永康區陳姓阿嬤家也是市長黃偉哲任內完成的第139戶，王鑫基說，秉持「希望家園」的施政理念，為了讓弱勢族群可以遮風避雨的使命，努力打拚，志工們傳遞了濃厚的關懷之情，讓社會更溫暖。

永康區陳阿嬤因年事已高，並無工作，領有中度肢體障礙證明，僅靠每月不到8000元的中低收入老人津貼維持生計，房屋天花板與牆壁等多處剝落，電線、電燈老舊，需整修汰換，她無法自行修繕。

行善團第一時間由泥水業職業工會率先進場進行老舊天花板拆除清運、屋瓦修補，電氣業職業工會展開電線路線、舊燈具拆除安裝施作。

木工業職業工會也接力修繕，進行天花板輕鋼架施工，今天則由油漆工會作牆壁油漆粉刷美化，這是行善團成軍以來的第220戶的愛心義舉。

王鑫基與行善團一起為案家掛上漆著「做工行善團、有情有疼心ㄟ厝」圖樣木牌，大台南總工會並贈送「晴天坊」純手作的涼被，做為入厝禮， 阿嬤滿心的感謝溢於言表。

位於官田區的張姓婦人，已近80歲，獨自居住在破舊老房，每月僅領取中低收老人生活津貼，經濟狀況僅能勉強維持基本開銷，所住房屋年久失修，天花板、牆壁、門窗等都嚴重破損。

做工行善團會勘後，規劃為案家安排屋頂鐵板重新安裝、內部重新裝潢，並更換衛浴電線燈具設備、油漆美化等。

電氣工會已進行電源斷電與配線施工，泥水工會則用2天做屋頂屋瓦、天花板、門框拆除，以及廢棄物清運，金屬工會趕在颱風來襲前，完成屋頂鐵厝鋼板安裝施工。

接著鋁製品工會完成客廳、臥室、浴室鋁門窗外框架施工，後續將由各工會陸續進場，攜手為改善案主居住環境共同努力。

台南市政府做工行善團不畏風雨，持續為弱勢族群修繕房屋。（南市勞工局提供）

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