對流發展旺盛14縣市豪、大雨特報 新北、桃竹慎防大雷雨

對流雲系發展旺盛，今桃園市及新竹縣有局部大雨或豪雨，大台北、苗栗、新竹市、雲林以南地區及台中、南投山區有局部大雨發生的機率。（取自氣象局）

2023/07/30 15:18

首次上稿 13:42

更新時間 15:18

〔即時新聞／綜合報導〕午後對流旺盛，氣象局先是在今下午1點25分針對苗栗以北及中南部山區等13縣市發布大雨特報，在2點45分將雨區擴大14縣市，同時桃竹升級為豪雨特報，新北、桃竹留意大雷雨。

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氣象局指出，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今（30日）桃園市及新竹縣有局部大雨或豪雨，大台北、苗栗、新竹市、雲林以南地區及台中、南投山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區慎防溪水暴漲，低窪地區請慎防淹水。

豪雨特報範圍：桃園市、新竹縣；大雨特報範圍：台北市、新北市、新竹市、苗栗縣、台中市山區、南投縣山區、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣。

同時氣象局在下午2點49分針對「新北市、桃園市、新竹縣」發布大雷雨即時訊息，提醒警戒區民眾慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，溪（河）水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度，持續時間至下午4點15分。

示警區域包含新北市板橋區、中和區、新店區、樹林區、鶯歌區、三峽區、土城區、烏來區；桃園市桃園區、大溪區、龜山區、八德區、龍潭區、復興區；新竹縣關西鎮。

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