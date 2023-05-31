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    瑪娃過去3小時幾乎沒動！今天影響最大 宜蘭、北部山區防雨彈

    中度颱風瑪娃週二深夜上11點中心在鵝鑾鼻東南東方約440公里海面，逐漸進入台灣東北部海面，對巴士海峽、台灣東部外海構成威脅。（擷取自中央氣象局網站）

    中度颱風瑪娃週二深夜上11點中心在鵝鑾鼻東南東方約440公里海面，逐漸進入台灣東北部海面，對巴士海峽、台灣東部外海構成威脅。（擷取自中央氣象局網站）

    2023/05/31 00:23

    〔記者陳心瑜／台北報導〕中度颱風瑪娃過去3小時幾乎沒有移動，將緩緩北上沿著台灣東部外海朝日本南方海面接近。30日（週二）晚上11點中心依然在鵝鑾鼻東南東方約440公里海面，過去3小時中心強度略為減弱，但暴風半徑維持300公里，朝北北東轉北移動，暴風圈影響巴士海峽及台灣東南部海面，逐漸進入台灣東北部海面，對巴士海峽、台灣東部外海構成威脅。

    中央氣象局課長林秉煜提醒，巴士海峽、台灣東部外海包括蘭嶼、綠島海面航行及作業船隻應嚴加戒備。

    林秉煜指出，週二大台北跟東半部地區開始有陣陣雨勢，週三持續針對宜蘭和台中山區發布大雨特報，受到地形效應影響，宜蘭山區持續降雨，颱風持續沿著東部外海北上過程，週三是影響最大的時候，北部山區和宜蘭地區持續有雨且要留意局部大雨或豪雨，花東天氣容易不穩定、容易下雨。桃園以南天氣相對穩定，要留意高溫炎熱，可能有36度以上高高溫。

    今天瑪娃颱風將北上到鵝鑾鼻正東方，東北風影響狀況下，蘭嶼持續有11到12級強陣風，綠島也要留意9到10級強陣風，台南到苗栗沿海空曠地區及澎湖、綠島易有9到10級強陣風，新竹以北、基隆北海岸、東半部、高雄沿海空曠地區、台南至苗栗地區、恆春半島、金門、馬祖也有較強陣風。

    週三沿海風浪持續明顯偏大；基隆北海岸、南部、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海及澎湖、馬祖易有長浪發生，尤其東南部（含蘭嶼、綠島）沿海易有6米以上浪高，基隆北海岸、東北部、東部、恆春半島沿海易有4至5米浪高，避免到海邊活動。

    另外，颱風外圍沉降影響，週三白天台南、高雄及金門地區有局部36度以上高溫出現的機率。

    瑪娃路徑潛勢。（擷取自中央氣象局網站）

    瑪娃路徑潛勢。（擷取自中央氣象局網站）

    週三持續受到颱風外圍環流影響，北部、東半部易出現間歇性陣雨，隨著颱風北上，宜蘭地區及北部山區雨勢再增加，降雨也較持續，有局部大雨或豪雨發生機率。，圖為截至週二晚間降雨累積分布。（取自中央氣象局）

    週三持續受到颱風外圍環流影響，北部、東半部易出現間歇性陣雨，隨著颱風北上，宜蘭地區及北部山區雨勢再增加，降雨也較持續，有局部大雨或豪雨發生機率。，圖為截至週二晚間降雨累積分布。（取自中央氣象局）

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