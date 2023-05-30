颱風天別衝海邊觀浪玩命！東管處開直播 海景第1排安全爽看

花蓮南濱公園堤防上吸引許多人觀浪。（記者花孟璟攝）

2023/05/30 18:07

〔記者花孟璟／花蓮報導〕今年第2號颱風「瑪娃」海上警報昨晚（29日）發布，東部沿海前天起出現強陣風、長浪，許多人跑去海邊看浪，還有情侶檔差點被浪捲走，東部海岸國家風景區管理處今天開直播「瑪娃颱風－觀浪頻道」，把東管處轄區花蓮到台東共7處直播鏡頭大集合，宣導遊客盡量颱風天別特地跑到海邊看浪，網路上就看得到。

瑪娃颱風在東部引發長浪，花蓮沿海今天吹偏北風，浪高也有7到8公尺，長浪拍擊消波塊、堤防激起巨大浪花，吸引許多人跑到海邊觀浪、拍照，一靠近海邊也會被浪花形成的霧氣淋得一身都是鹽味海味，海巡人員則是疲於奔命，一見民眾靠近潮線就立刻吹哨、勸導不要靠近海邊！

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海巡署東部分署第一二岸巡隊指出，海上警報發布後，今天起針對轄區內遊憩熱點如崇德海灘、七星潭、太平洋公園及石梯坪等熱門區域拉封鎖線，請民眾於颱風期間避免外出到海邊觀浪，並在家做好防颱措施，發布禁（限）制公告期間，若民眾擅闖管制區域經勸導不離去者，可依違反災害防救法，處新台幣5萬元以上25萬元以下罰鍰。

東管處技正莊惠芳說，東部海岸國家風景區管理處近年陸續在花蓮豐濱鄉石梯坪、大石鼻山以及台東三仙台、都歷、金樽、加路蘭及綠島柴口浮潛區設置即時影像，24小時網路直播，因應這次瑪娃颱風來襲，直播鏡頭特別對著海的方向，今天下午台東都歷還出現彩虹，這次瑪娃颱風特別把7處直播頻道整合同一畫面，成立觀浪頻道，希望遊客颱風天不要到海邊看浪，網路上統統都有，第一時間就能看海景。

前兩天就有不少遊客跑到海邊觀浪，海巡人員立刻衝到現場勸導。（記者花孟璟攝）

瑪娃海上警報發布，海巡署在豐濱鄉海邊各出入口拉設封鎖線，禁止遊客到海邊觀浪。（海巡署東部分署提供）

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