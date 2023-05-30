為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    瑪娃3小時僅走10公里！ 2縣市大雨特報、7縣市嚴防強風

    氣象局觀測，瑪娃今天晚上8點中心位置約在鵝鑾鼻的東南東方約440公里之海面上，以每小時7公里速度，向北進行。（取自中央氣象局）

    氣象局觀測，瑪娃今天晚上8點中心位置約在鵝鑾鼻的東南東方約440公里之海面上，以每小時7公里速度，向北進行。（取自中央氣象局）

    2023/05/30 21:03

    〔記者陳心瑜／台北報導〕中度颱風瑪娃今天（30日）晚上8點在鵝鑾鼻東南東方約440公里之海面上，過去3小時僅約移動了約10公里，正緩緩朝北北東方向前進沿著台灣東部外海朝沖繩接近，氣象局提醒東半部、巴士海峽作業船隻留意，氣象局並針對2縣市發布大雨特報、7縣市陸上強風特報、3縣市高溫燈號。

    中央氣象局課長林秉煜表示，瑪娃移動過程外圍環流雲系移入宜蘭、花東，下了不小雨勢，宜蘭、北部山區降雨將會持續，另要提醒明宜蘭、北部山區將有大雨或豪雨出現。今天迎風面宜蘭花蓮降雨明顯，尤其宜蘭和台中山區累積近100豪米降水，因此對宜蘭和台中山區發布大雨特報。

    另有8縣市發布陸上強風特報，影響區域有苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、台東縣的蘭嶼綠島、澎湖縣。

    不過明天中南部天氣相對穩定晴朗，颱風外圍沉降影響，慎防高溫，明天台南、高雄、金門要留意36度以上高溫出現的機會。

    風浪也要持續留意，明天（31日）是瑪娃相對接近的時候，蘭嶼和綠島持續有9至12級強陣風，苗栗以南以及澎湖明天也要注意強風，易有9至10級強陣風。巴士海峽及台灣附近各海面風浪增大，基隆北海岸、南部、東半部含蘭嶼、綠島、恆春半島沿海及澎湖、馬祖易有長浪發生，尤其基隆北海岸、東半部含蘭嶼、綠島及恆春半島沿海易有6米以上浪高，應避免海邊活動。

    氣象局觀測，瑪娃今天晚上8點中心位置在北緯20.8度，東經125.0度，即在鵝鑾鼻的東南東方約440公里之海面上，以每小時7公里速度，向北進行。中心氣壓950百帕，近中心最大風速每秒40公尺，瞬間最大陣風每秒 50 公尺，七級風暴風半徑300公里，十級風暴風半徑100公里。

    金天颱風外圍環流影響，北部、東半部地區出現間歇性陣雨，午後南部地區及中部山區也出現局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生。（取自中央氣象局）

    金天颱風外圍環流影響，北部、東半部地區出現間歇性陣雨，午後南部地區及中部山區也出現局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生。（取自中央氣象局）

    颱風外圍環流影響，沿海風力明顯偏強，今（30日）晚至明（31）日蘭嶼易有11至12級強陣風，台南至苗栗沿海空曠地區及澎湖、綠島易有9至10級強陣風，新竹以北、基隆北海岸、東半部、高雄沿海空曠地區、台南至苗栗地區、金門、馬祖亦有較強陣風。（取自中央氣象局）

    颱風外圍環流影響，沿海風力明顯偏強，今（30日）晚至明（31）日蘭嶼易有11至12級強陣風，台南至苗栗沿海空曠地區及澎湖、綠島易有9至10級強陣風，新竹以北、基隆北海岸、東半部、高雄沿海空曠地區、台南至苗栗地區、金門、馬祖亦有較強陣風。（取自中央氣象局）

    今天迎風面宜蘭和花蓮降雨明顯，尤其宜蘭和台中山區累積近100豪米降水，氣象局發布大雨特報。（取自中央氣象局）

    今天迎風面宜蘭和花蓮降雨明顯，尤其宜蘭和台中山區累積近100豪米降水，氣象局發布大雨特報。（取自中央氣象局）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    颱風天別衝海邊觀浪玩命！東管處開直播 海景第1排安全爽看
    2023/05/30 18:07

    颱風天別衝海邊觀浪玩命！東管處開直播 海景第1排安全爽看
    中颱瑪娃海警最快明深夜解除 週四轉輕颱
    2023/05/30 18:06

    中颱瑪娃海警最快明深夜解除 週四轉輕颱

    林襄來高雄了！居然是為了「它」
    瑪娃颱風來襲 龜山島「掀10米高巨浪」封島延長到6/2
    2023/05/30 17:41

    瑪娃颱風來襲 龜山島「掀10米高巨浪」封島延長到6/2
    瑪娃颱風緩步北上 林右昌：減少傷亡是首要任務
    2023/05/30 16:38

    瑪娃颱風緩步北上 林右昌：減少傷亡是首要任務

    四季琢硯 鳳鳴國小首排 享台鐵捷運雙鐵機能
    瑪娃北轉、風雨恐增強 北市動物園：已嚴加防備
    2023/05/30 16:21

    瑪娃北轉、風雨恐增強 北市動物園：已嚴加防備
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播