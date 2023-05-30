瑪娃3小時僅走10公里！ 2縣市大雨特報、7縣市嚴防強風

氣象局觀測，瑪娃今天晚上8點中心位置約在鵝鑾鼻的東南東方約440公里之海面上，以每小時7公里速度，向北進行。（取自中央氣象局）

2023/05/30 21:03

〔記者陳心瑜／台北報導〕中度颱風瑪娃今天（30日）晚上8點在鵝鑾鼻東南東方約440公里之海面上，過去3小時僅約移動了約10公里，正緩緩朝北北東方向前進沿著台灣東部外海朝沖繩接近，氣象局提醒東半部、巴士海峽作業船隻留意，氣象局並針對2縣市發布大雨特報、7縣市陸上強風特報、3縣市高溫燈號。

中央氣象局課長林秉煜表示，瑪娃移動過程外圍環流雲系移入宜蘭、花東，下了不小雨勢，宜蘭、北部山區降雨將會持續，另要提醒明宜蘭、北部山區將有大雨或豪雨出現。今天迎風面宜蘭花蓮降雨明顯，尤其宜蘭和台中山區累積近100豪米降水，因此對宜蘭和台中山區發布大雨特報。

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另有8縣市發布陸上強風特報，影響區域有苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、台東縣的蘭嶼綠島、澎湖縣。

不過明天中南部天氣相對穩定晴朗，颱風外圍沉降影響，慎防高溫，明天台南、高雄、金門要留意36度以上高溫出現的機會。

風浪也要持續留意，明天（31日）是瑪娃相對接近的時候，蘭嶼和綠島持續有9至12級強陣風，苗栗以南以及澎湖明天也要注意強風，易有9至10級強陣風。巴士海峽及台灣附近各海面風浪增大，基隆北海岸、南部、東半部含蘭嶼、綠島、恆春半島沿海及澎湖、馬祖易有長浪發生，尤其基隆北海岸、東半部含蘭嶼、綠島及恆春半島沿海易有6米以上浪高，應避免海邊活動。

氣象局觀測，瑪娃今天晚上8點中心位置在北緯20.8度，東經125.0度，即在鵝鑾鼻的東南東方約440公里之海面上，以每小時7公里速度，向北進行。中心氣壓950百帕，近中心最大風速每秒40公尺，瞬間最大陣風每秒 50 公尺，七級風暴風半徑300公里，十級風暴風半徑100公里。

金天颱風外圍環流影響，北部、東半部地區出現間歇性陣雨，午後南部地區及中部山區也出現局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生。（取自中央氣象局）

颱風外圍環流影響，沿海風力明顯偏強，今（30日）晚至明（31）日蘭嶼易有11至12級強陣風，台南至苗栗沿海空曠地區及澎湖、綠島易有9至10級強陣風，新竹以北、基隆北海岸、東半部、高雄沿海空曠地區、台南至苗栗地區、金門、馬祖亦有較強陣風。（取自中央氣象局）

今天迎風面宜蘭和花蓮降雨明顯，尤其宜蘭和台中山區累積近100豪米降水，氣象局發布大雨特報。（取自中央氣象局）

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