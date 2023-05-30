改善行人安全 桃市目標年底前180路口設行人綠燈早開時相

桃市大溪區康莊路、慈康路與中華路交叉路口，是桃園市首處行人專用時相的路口，已有11年歷史。（記者李容萍攝）

2023/05/30 21:14

〔記者李容萍／桃園報導〕立法院今年4月14日三讀通過「道路交通管理處罰條例」修法，針對汽車駕駛不禮讓行人加重罰則，桃園市政府交通局早在2012年11月（桃園升格前的縣府時期），為減少行人穿越路口與轉向車流產生交織衝突情形，針對部分行人穿越常與轉向車造成交織衝突路口（如：機關、學校、交通場站、大型賣場或醫院）實施行人專用時相，截至今（30）日，全市計有行人專用時相10處、行人綠燈早開時相計88處，交通局預計今年底前完成全市至少180處路口行人綠燈早開時相。

交通局交通工程科長曾啟倫表示，「行人早開時相」是在車用綠燈亮起前，提前3至7秒供行人穿越馬路，此設計能提高行人能見度、減少人車爭道；而「行人專用時相」常設立在交叉路口，路口各方向的行人綠燈會同時亮起，行車號誌則呈紅燈不得通行，期間行人能以直行、對角線等方向穿越路口，不需與任何轉向的車輛爭道，藉以確保安全。

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曾啟倫說，實施行人專用時相須考慮路口路幅寬度、行人交通量、轉向交通量等條件，並計算實施前後對路口服務水準（延滯時間）指標的變化情形，據以評估是否適合實施。考量市轄號誌路口人車交通型態，較其他五都相較有其明顯不同之處，無法比照全數實施行人專用時相。交通局現就不符行人專用時相設置條件的路口，採取行人綠燈提早5至10秒亮啟的行人綠燈早開時相，同樣可以達到人車分流效果，保障行人通行安全並提升路口紓解效率。

市議員陳治文則說，早在桃園升格前的2012年11月，大溪區康莊路、中華路、慈康路交叉口就是全市首處設置「行人專用時相號誌」的路口。該路口附近有大溪高中、至善高中每天近千名的學生經過該路口，曾發生砂石車壓到學生的死亡車禍，當時她和地方里民爭取設置，在現今「行人地獄」一片駡聲中，她認為，市府應該徹底檢討這兩種行人號誌依路口屬性不同，儘快完成設置以降低路口肇事率及保護行人安全！

另外9處行人專用時相，包括桃園區復興路與中山路、縣府路口。復興路與中正路口，經國路、慈文路與民生路口；中壢區中和路與中正路、元化路口，元化路與和六和路口，華美一路與仁德四路；龜山區復興一路與長庚醫院；蘆竹區大竹路與大新路口，大新路與新生路口。

桃市大溪區康莊路、慈康路與中華路交叉路口，是桃園市首處行人專用時相的路口，號誌開放運作時間為週一至週五的上午7至8時和下午5至8時。（記者李容萍攝）

桃市中壢區元化路、六和路口屬於SOGO百貨商圈，於2019年9月也設置行人專用時相。（記者李容萍攝）

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